مدير كل امور دانشجويي دانشگاه ايلام: دانشگاه ايلام فاقد درمانگاه است // خواستار تأمين اعتبار و حل مشكلات رفاهي دانشجويان هستيم

دكتر "نورايي" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: علي رغم تلاش هايي كه در طول سال هاي اخير صورت گرفته با توجه به 20 درصد افزايش ظرفيت دانشجو در دانشگاه ايلام، مشكلات رفاهي و خوابگاهي در اين دانشگاه همچنان احساس مي شود.

وي تصريح كرد: ظرفيت خوابگاه هاي اين دانشگاه هزار و 100 نفر است در حالي كه در سال جاري هزار و 480 دانشجو در اين خوابگاه ها اسكان داده شدند. خوابگاه هاي اين دانشگاه در سال جاري با تراكم دانشجو مواجه شده است.

"نورايي" اظهار داشت: با توجه به گسترش تحصيلات تكميلي به امكانات رفاهي و خوابگاهي نياز مبرمي وجود دارد.

مدير كل امور دانشجويي دانشگاه ايلام افزود: در حال حاضر، دو خوابگاه نيمه تمام در اين دانشگاه وجود دارد كه نيازمند تأمين اعتبار هستند. با توجه به نياز اين دانشگاه به احداث خوابگاهي با ظرفيت 500 نفر اگر اعتبارات لازم به اين دانشگاه اختصاص يابد مي توان بر مشكلات خوابگاهي دانشجويان فائق آمد.

وي خاطرنشان كرد: دانشگاه ايلام با معضل فقدان سردخانه براي نگهداري مواد غذايي دست به گريبان است به طوريكه ماهيانه 500 تا 600 هزار تومان هزينه صرف كرايه سردخانه مي شود. اين دانشگاه به يك سردخانه 70 تني احتياج دارد.

"نورايي" تصريح كرد: با توجه به امكانات جغرافيايي و مكاني ايلام، اين منطقه ناحيه اي دور از مركز محسوب مي شود كه اين دوري از مركز مشكلات و مخارج بسياري را براي دانشگاه به وجود آورده است.

وي افزود: به دليل افزايش دانشجو در اين دانشگاه، احداث ساختمان هاي جديد، خريد و تهيه تجهيزات مناسب دانشگاهي مانند ايجاد سلف سرويس مركزي متناسب با استاندارهاي روز ضروري است.

مدير كل دانشجويي دانشگاه ايلام خاطرنشان كرد: نبود كلينيك پزشكي و درمانگاه در اين دانشگاه مشكلات درماني بسياري را براي حدود چهار هزار دانشجوي اين دانشگاه به وجود آورده است.

مدير كل دانشجويي دانشگاه ايلام خاطرنشان كرد: اين دانشگاه در خصوص حل مشكلات رفاهي دانشجويان، مكاتباتي را با وزارت علوم انجام داده است.

وي تاكيد كرد: اين دانشگاه خواستار تأمين اعتبار و برطرف ساختن مشكلات رفاهي از سوي رياست جمهوري است.