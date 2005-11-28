هم پيماني ايران و سوريه تاريخي و قدرتمند است// جنگ عراق درحقيقت در خدمت منافع ايران بود

به گزارش خبرگزاري مهر، وي درباره ميانجي گري خود در خصوص دستيابي به توافق ميان سوريه و تيم تحقيق سازمان ملل درباره بازجويي از مسئولان سوري در پايتخت اتريش افزود: دخالت ما براي ايجاد راه حلي پس از اصرار اسد صورت گرفت.

پادشاه عربستان با تاكيد بر اصرار دمشق براين نقش آفريني ازنقش مستقيم اين كشوردر دستيابي به اين توافق پرده برداشت .

ملك عبدالله همچنين در پاسخ به سوالي درزمينه ملاقات با هيئت ايراني اعلام كرد كه فرستاده ايراني نامه اي از تحولات جاري براي وي آورده است .

پادشاه عربستان گفت : " ائتلاف و هم پيماني ميان سوريه و ايران تاريخي و قدرتمند است و سوريه اكنون در مخمصه و ايران در مخمصه ديگري گرفتار شده است".وي ابراز اميدواري كرد كه دورانديشي حاكم باشد و منطقه ازتمام اين لرزش ها گذركند.

ملك عبدالله رضايت خودرا از روابط شخصي با جرج بوش و دولتش ابراز كرد اما درعين حال اعتراض هاي خود را به عملكرد كنگره نشان داد.

وي گفت كه عربستان به آمريكا درباره نتايج جنگ بر ضد عراق هشدار داده بود و نتايج همانگونه شد كه رياض پيش بيني مي كرد و اين جنگ در حقيقت در خدمت منافع ايران بود.

ملك عبدالله تروريسم در عراق و تمام جهان را محكوم كرد و در خصوص عراق گفت كه خون بيگناهان چه سني و چه شيعه هر روز ريخته مي شود و عربستان ازهمان ابتدا از اين مسئله نگران بود.

وي در مورد اينكه عراق به سرعت از اين رنج وسختي كنوني خارج شود، اميدواري اندك نشان داد و گفت : عربستان در حال حاضر براي ايجاد پيوند ميان طرف هاي مختلف در عراق تلاش مي كند هرچند در ابتدا از اين مسئله امتناع مي كرد.

ملك عبدالله با محكوم كردن تروريسم گفت: آمريكا كم كم مي فهمد كه عربستان هم مانند اين كشورقرباني تروريسم است . وي تروريست ها را جنايتكاراني توصيف كرد كه دور از اسلام و پيام تسامح و تساهل آن هستند .

عبدالله اظهار داشت : تروريسم در عربستان فروكش كرده است اما پايان نيافته است و همه جهانيان بايد براي نابودي تروريسم همكاري كنند درغير اين صورت اين پديده مهار نخواهد شد واين چيزي بود كه رئيس جمهوري آمريكا گفتم.

وي با ابراز تاثر از ادامه رنج فلسطينيان در عين حال گفت كه اوضاع شايد پس از انتخاب عميرپرتزبه عنوان رئيس حزب كار اسرائيل بهبود پيدا كند.ملك عبدالله به فلسطينيان توصيه كرد به ساماندهي اوضاع داخلي خود و رفع اختلافات داخلي بپردازند.

وي با انتقادازشليك موشك به اسرائيل گفت اين مسئله بي فايده است زيرابه اسرائيل فرصت واكنش ويرانگرمي دهد. فلسطينيان در يك صف قرار گيرند تا به حقشان يعني تشكيل دولت مستقل قادر به حيات دست پيدا كنند.

از سوي ديگر منابع عربستان اعلام كردند كه علي اكبر ولايتي مشاور امور بين المللي رهبرجمهوري اسلامي ايران نامه اي را به ملك عبدالله تحويل داد كه در نوع خود اولين نامه به شمار مي رود.

به گفته منابع سعودي، نامه آيت الله خامنه اي به ملك عبدالله به" تقويت روابط دوجانبه كه بعلت دخالت هاي ايراني در امور داخلي عراق با سردي همراه شده بود، مربوط است."