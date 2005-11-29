كلاسهاي " بررسي فقه در دين اسلام" در هند برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دانشگاه همدرد دهلي نو و شوراي فقه اسلامي در هند با همكاري سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامي ( آيسيسكو) كلاسهاي بررسي و پژوهش فقه در دين اسلام را برگزار مي كند.

اين كلاسهاي مطالعاتي و پژوهشي از 1 تا 4 دسامبر ( 10 تا 13 آذر) در دانشگاه همدرد در دهلي نو برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري محيط، كلاسهاي بررسي فقه به موضوعات چون اهداف دين اسلام، نظريات اين اهداف از منظر ابن عاشور و حتي مسئله جهاد را بررسي مي كند.

اين دانشگاه به منظور استفاده و بهره اساتيد و انديشمندان و ارائه آراي آنها اقدام به برگزاري اين كلاسها كرد تا در جهت اشاعه فرهنگ اسلامي و پيشبرد اهداف اسلامي به اين امر اقدام كرده باشد.

كلاسهاي فوق به مسائلي چون مطالعه در نظريات فقهاي معاصر در دين اسلام، ديدگاههاي فقهاي اقليت در زمينه مسائل ديني و به ويژه دين اسلام، بهره برداري و استفاده از نظريات مختلف فقها در مسائل عصر جديد، دستيابي به نظريات معتبر و مهم و همچنين يافتن راههاي تدريس اين نظريات براي اين گروه علاقمند است.

در اين كلاسها علما، فقها و روشنفكراني از شبه قاره هند حضور دارند.

آيسيسكو در نيمه دوم ماه نوامبر به آموزش زبان عربي و تربيت اسلامي براي 25 معلم هندي كه از اساتيد دانشگاههاي اسلامي و عربي اين كشور بودند، پرداخت .

اين سازمان برگزاري كلاسهاي آموزشي و يا كلاسهاي مطالعاتي و بررسي در دين اسلام را به منظور ساخت جامعه اي اسلامي در هند برگزار مي كند.

سازمان فوق نه تنها در كشورهاي غيراسلامي به آموزش اقدام مي كند، بلكه براي كشورهاي اسلامي و عربي نيز اين آموزشها را ضروري و لازم مي داند.

آيسيسكو طي چند روز گذشته ( 25 تا 27 نوامبر) با همكاري مؤسسه تفكر عربي در بيروت پايتخت لبنان به علاقمندان و انديشمندان عربي و مسلمان آموزشهايي ارائه داد.

اين آموزشهاي سه روزه در زمينه دعوت به دين حنيف اسلام در سومين دوره تربيت و آموزش انديشمندان بود.