نمايشگاه نسخ خطي زبان فارسي برگزار شد

به گزارش مهر ، هدف از برگزاري اين همايش يك روزه ، مناسب ترجمه و چاپ كتاب برگزيده غزليات حافظ شيرازي و درراستاي تقويت و تحكيم روابط فرهنگي ايران و آلباني اعلام شد .
دراين همايش كه با همكاري و مشاركت آكادمي علوم آلباني و مركز آرشيو ملي اين كشور برگزار شد ، چند تن از استادان و متفكران پيرامون موضوع همايش به ارايه سخنراني و مقاله پرداختند .
پروفسور « جواهر اسپاهيو » مشاور فرهنگي رئيس جمهوري آلباني برگزاري اين همايش را حركتي علمي و فرهنگي قابل ستايش در معرفي شخصيت حافظ عنوان كرد .
« بي آزار » سفير كشورمان نيزدر تيرانا گفت : حافظ ، سعدي ، خيام و فردوسي در كشور كهن ، تاريخي وفرهنگ دوست آلباني از جايگاه خاصي برخوردار هستند .پروفسور « دتيرو آگوئي » نويسنده شهير آلباني به ابعاد مختلف شخصيت حافظ اشاره كرد و از مرحوم « دالان شاپلو » مترجم فقيه اشعار حافظ تجليل به عمل آورد .
« كرمي » نماينده فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رئيس بنياد فرهنگي سعدي شيرازي نيز با ابراز اميدواري از اين كه اين همايش زمينه همكاري متقابل فرهنگي را افزايش دهد ، پيرامون شخصيت حافظ و تاثير زبان و ادبايت فارسي در فرهنگ و ادبيات آلباني مطالبي بيان داشت .
نظر شما