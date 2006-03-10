  1. هنر
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۰۹

در حاشيه همايش فرهنگي - علمي بزرگداشت حافظ در آلباني

نمايشگاه نسخ خطي زبان فارسي برگزار شد

در حاشيه برگزاري همايش علمي و فرهنگي بزرگداشت حافظ شيرازي با عنوان « حافظ در آلباني » كه روز سه شنبه در سالن كنفرانس هتل تيرانا برگزار شد ، نمايشگاهي از نسخ خطي زبان فارسي برپا گرديد .

به گزارش مهر ، هدف از برگزاري اين همايش يك روزه ، مناسب ترجمه و چاپ كتاب برگزيده غزليات حافظ شيرازي و درراستاي تقويت و تحكيم روابط فرهنگي ايران و آلباني اعلام شد .

دراين همايش كه با همكاري و مشاركت آكادمي علوم آلباني و مركز آرشيو ملي اين كشور برگزار شد ، چند تن از استادان و متفكران پيرامون موضوع همايش به ارايه سخنراني و مقاله پرداختند .

پروفسور « جواهر اسپاهيو » مشاور فرهنگي رئيس جمهوري آلباني برگزاري اين همايش را حركتي علمي و فرهنگي قابل ستايش در معرفي شخصيت حافظ عنوان كرد .

« بي آزار » سفير كشورمان نيزدر تيرانا گفت : حافظ ، سعدي ، خيام و فردوسي در كشور كهن ، تاريخي وفرهنگ دوست آلباني از جايگاه خاصي برخوردار هستند .پروفسور « دتيرو آگوئي » نويسنده شهير آلباني به ابعاد مختلف شخصيت حافظ اشاره كرد و از مرحوم « دالان شاپلو » مترجم فقيه اشعار حافظ تجليل به عمل آورد .

« كرمي » نماينده فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  و رئيس بنياد فرهنگي سعدي شيرازي نيز با ابراز اميدواري از اين كه اين همايش زمينه همكاري متقابل فرهنگي را افزايش دهد ، پيرامون شخصيت حافظ و تاثير زبان و ادبايت فارسي در فرهنگ و ادبيات آلباني مطالبي بيان داشت .


کد مطلب 259473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها