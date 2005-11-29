به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" سجادي كه امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، ابراز اميدواري كرد محمود احمدي نژاد، از ميان افراد كارآمدي كه در كشور هستند، فردي واجد شرايط تام و تمام براي مديريت وزارتخانه حساس نفت انتخاب كند تا موجب تقويت تعامل و همكاري دولت و مجلس باشد.

وي افزود: مجلس هفتم مجلسي اصولگرا و داراي استقلال راي است و هرگز جناحي و بر اساس مصلحت سنجي تصميم گيري نكرده و ملاحظات را مد نظر قرار نمي دهد، بلكه تصميمات خود را كارشناسانه اتخاذ مي كند.

سجادي ادامه داد: اين مجلس با دولت به لحاظ جناحي و سياسي هماهنگي دارد و در سطح كلان اختلافي ميان نمايندگان و دولت وجود ندارد.

به اعتقاد اين فعال سياسي رييس جمهور در معرفي گزينه هاي پيشنهادي براي تصدي پست وزارت نفت به وظيفه خود عمل كرد و مجلس شوراي اسلامي نيز با در نظر گرفتن مصالح كشور و منافع ملت، پاسداري از راي مردم و با ديدگاه عميق و قدرت و قوت در اين خصوص نظر خود را اعلام كرد.

سجادي با تقدير از اقدامات اصولگرايانه نمايندگان ملت، خاطر نشان كرد: مجلس و دولت از ساختاري برخوردارند كه قصاد خدمت دارند و توجه و نظارت دقيق مجلس بر فعاليت دولت موجب تعاون و تعامل اثر بخش اين دو نهاد براي تكامل يكديگر مي شود.

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از اين نشست، با تاكيد بر اين كه اين جبهه به تبع رهنمودهاي مقام معظم رهبري حمايت همه جانبه از دولت را ضروري مي داند، اظهار داشت: اكنون بهترين فرصت است تا با تكيه بر ارزش هاي انقلاب و شعارهاي اصيل آن، همه همت نيروهاي اصولگرا صرف كار و ابتكار جهت خدمت بيشتر به انقلاب و مردم شود.

سجادي افزود: قاطبه اصولگرايان و نخبگان و فرهيختگان دلسوز جامعه، بايد مساعدت هاي لازم را به عمل آورند تا دولت در اداره مطلوب كشور موفق شود.

وي افزود:"امروزعلائمي مشاهده مي شود كه نشان مي دهد دولت با گوش شنوا به انتقادات، پيشنهادات و نظرات سازنده توجه دارد و از آنها بهره برداري مي كند و اصولگرايان مي توانند با ارايه ديدگاه هاي خود، اعضاي كابينه را در پيشبرد برنامه هاي اساسي و زير بنايي در جهت خدمت به مردم و عدالت گستري در كشور ياري دهند".

اگر چه سجادي به مصاديق توجه دولت به انتقادها و پيشنهادات نخبگان جامعه اشاره نكرد، اما در عين حال بزرگترين علامت نقدپذيري دولت را سخنان رييس جمهور در استقبال از نقدها و حتي اظهاراتي كه در مخالفت با دولت مطرح مي شود،عنوان كرد.

از اين عضو نيروهاي انقلاب اسلامي سئوال شد كه آيا جبهه پيروان خط امام و رهبري تا كنون گزينه اي را براي تصدي وزارت نفت به دولت پيشنهاد داده است، كه وي پاسخ داد: تا اين لحظه فردي را به دولت در اين زمينه معرفي نكرده ايم.

سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري در بخش ديگري از سخنان خود، به "اصلاح اساسنامه" اين جبهه اشاره و تاكيد كرد كه بر خلاف تصور برخي افراد، اين كار اقدامي صوري و ظاهري نيست.

سجادي گفت: اصلاح اساسنامه با ديدگاه جامع نگر صورت مي گيرد و حركتي در جهت حضور فعال تر اين جبهه به عنوان ستون فقرات شوراي نيروهاي انقلاب اسلامي در عرصه سياست است.

وي افزود: در اصلاح اساسنامه مباحث عميق و بي سابقه مطرح شده است و چنانچه كار طبق برنامه پيش رود، تا آخر هفته جاري نهايي خواهد شد.

اين فعال سياسي متذكر شد: شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي به بن بست نرسيده است و حتي قرار است با محوريت جبهه پيروان خط امام و رهبري فعاليت هاي خود را در همه زمينه ها و بدون حد توقف گسترش دهد.

سجادي حضور پر شور در انتخابات مجلس خبرگان رهبري به عنوان نخستين انتخاباتي كه پيش روي ملت قرار دارد را از جمله برنامه هاي آتي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و جبهه پيروان خط امام و رهبري دانست و افزود: حضور احزاب در انتخابات و برنامه ريزي براي شركت پر شور در اين فرآيند، امري طبيعي است و ربطي به وجود احساس خطر يا عدم آن ندارد.