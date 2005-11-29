عباس براتي پور : كار " شاعر ولايي " درك و ابلاغ پيام بيدارگرانه اهلبيت ( ع ) به مردم است نه انتقال سوگ





شاعر " بهت نگاه " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : "عمان ساماني " و "محتشم كاشاني" دو چهره شاخص ادبيات ولايي و آييني هستند كه پس از گذشت قرنها، هنوز شعر و انديشه عميق آنها صاحب جايگاه است، البته شاعران ديگري هم بوده اند كه در اين قلمرو تلاش مجدانه كرده اند.

عباس براتي پور كه در آستانه برگزاري نخستين كنگره شعر ولايي در خوزستان سخن مي گفت ، تصريح كرد : جوانان شاعر امروز كه مي خواهند در عرصه ادبيات ولايي و آييني فعاليت كنند، بايد سطح اطلاعات تاريخي و ديني خود را بالا ببرند و تلاش كنند كه حرف خود را با زبان امروز بزنند، چرا كه اگر بخواهند مانند گذشتگان شعر بگويند، به وادي تكرار و تقليد تنزل مي كنند ، به اعتقاد من هر چقدر مطالعه جوانان شاعر در اين زمينه ها بيشتر باشد، ميزان موفقيت آنها هم بالا تر خواهد بود .



اين شاعر معاصر، ضمن تاكيد بر نقش " ادبيات ولايي در تحريف زدايي از فرهنگ و تاريخ اسلام يادآور شد: به جز تحريف - كه زيبنده فرهنگ اسلامي و آييني ما نيست - مساله ديگري هم به پيكره ادبيات ما ضربه مي زن، و آن "غلو" در برخي صحنه هاست، مثلا در صحنه عاشورا و كربلا، اينكه شاعري در شعر خود بگويد كه در سوگ اباعبدالله (ع)، "خدا " هم گريه مي كرد، زيبنده شعر ولايي نيست، چرا كه حضرت امام حسين(ع) با تمام وجود شهادت را قبول كرد ، امام با شهادت خود به ما پيام آزادگي و نفي سلطه را مي دهد ، اما ، ما به جاي شاعر " بهت نگاه " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : "عمان ساماني " و "محتشم كاشاني" دو چهره شاخص ادبيات ولايي و آييني هستند كه پس از گذشت قرنها، هنوز شعر و انديشه عميق آنها صاحب جايگاه است، البته شاعران ديگري هم بوده اند كه در اين قلمرو تلاش مجدانه كرده اند.



براتي پور كه از مدعوين نخستين كنگره شعر ولايي در اهواز است ، با تبيين نقش اساسي شاعران مسلمان و معتقد امروز خاطرنشان كرد : شاعري كه مي خواهد از عاشورا صحبت كند ، بايد خودش عميقا پيام هاي بزرگ اين واقعه را بفهمد و از بازي با كلمات پرهيز نمايد .



به گزارش مهر ، نخستين كنگره شعر ولايي روزهاي شانزدهم و هفدهم آذرماه با حضور شاعران معاصر و به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خوزستان در شهر اهواز برگزار خواهد شد .





محمد جواد محبت : ممكن است موجهاي انحرافي به ادبيات متعهد ضربه وارد كنند



محمد جواد محبت - شاعر ، گفت : صراحتا بايدگفت كه قبل از انقلاب ، ادبيات ولايي و شعري كه انسان را نسبت به آفرينش خود و اعتقادات ديني متفكر كند ، در سايه قرار داشت .













وي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اقبال به شعر ولايي به صورت جذاب تر و چشمگيرتر، بيشتر شد و شاعران جوان با توجه به موقعيت سني و عواطف سرشارشان، به طور جدي به ادبيات ديني و آييني پرداختند.

اين شاعر كه شعر " دو كاج " او را در كتاب هاي درسي خوانده ايم، با تاكيد بر اين كه نبايد در گفتن و نوشتن از مضامين اعتقادي و ديني غفلت كرد و تحت تاثير زمزمه هاي انحرافي عده اي قرار گرفت كه هيچ رسالتي را متوجه شعر و شاعر نمي دانند ، افزود: خوشبختانه اين بحث هاي انحرافي نتوانسته است در پيوند اديبان جوان ما با دين، خللي ايجاد كند و مي بينيم كه اين حوزه، روز به روز همچنان به رشد و بالندگي بيشتري مي رسد.

محمد جواد محبت يادآور شد : همين پيوند پاك و روحاني ، ارتقاء دهنده شعر و ادبيات ماست و شاعر و نويسنده اي كه براي موضوعات ديني و اعتقادي وقت صرف مي كند، به پختگي و ورزيدگي مي رسد و در مواقعي مي تواند براي نسل هاي بعد از خود، نقشي هدايت گرانه داشته باشد.

وي كه مجموعه شعر " با موج عطرهاي بهشتي " را با موضوع رسول اكرم(ص) منتشر كرده است، يادآور شد : معنويت چيزي نيست كه با موج بيايد و با موج هاي ديگر، درياي درون انسان ها را ترك بگويد، اگر چنين اتفاقي امكان پذير بود، ما در طول تاريخ، اين همه شاعر، متفكر و دانشمند مسلمان نداشتيم.

وي كه پيشتر مجموعه شعر "خانه هل اتي" را در ستايش مولا علي (ع) منتشر كرده است ، تصريح كرد: در ساير موارد و موضوعات ديگر نيز همين وضعيت وجود دارد، مثلا درباره جنگ كه موضوعي ملي است ، شاعران جواني را ديده ام كه اصولا اين حادثه را از نزديك نديده اند ، اما چنان با احساس و پرحررت راجع به آن حرف مي زنند و با مخاطب شعر خود ارتباط حسي برقرار مي كنند كه تعجب شنونده بر انگيخته مي شود.

محمد جواد محبت با اشاره به اينكه نسل امروز ادبيات ما مي تواند آثار ارزشمندي را در حوزه شعر ولايي از خويش براي آيندگان به يادگار بگذارد، خاطرنشان كرد: نبايد نگران اين موضوع بود كه چرا ادبيات ما به ساير زبان هاي زنده جهان ترجمه نمي شود و به آن سوي مرزها راه پيدا نمي كند، چرا كه بالاخره اين اتفاق مي افتد، ما بايد همواره به فكر خلق آثار قوي يا درونمايه ايراني - اسلامي باشيم ، زيرا در زمان "حافظ" و "سعدي" نيز كساني بودند كه اين مفاخر ادبي را نمي شناختند ، اما ديري نپاييد كه انديشه ، حقانيت و شعر آنان جهانگير شد.

اين شاعر و نويسنده كه چندي پيش، دفتر شعر "آه ، اي بانوي طوبي سايه، آه ..." را با موضوع بانوي بزرگ اسلام، حضرت زهرا(س) منتشر كرد، گفت: اگر از نسل جديد ادبيات ، حمايت جدي شود و در طيف ادبيات متعهد، مجموعه اي هدفمند به وجود بيايد، مي توان به فردايي نويد بخش و سرشار از موفقيت اميدوار بود، اما در حال حاضر، در اين زمينه قدمي برداشته نمي شود و ممكن است در پاره اي از مواقع، موج هاي انحرافي بتوانند به صورت مقطعي ، به ادبيات متعهد ضربه وارد كنند.

پديد آورنده دفتر شعر " قلب را فرصت حضور دهيد " يادآور شد: شعر ولايي دقيقا از سالهاي بعد از انقلاب، به عنوان يك رويكرد و انديشه جدي وارد زندگي مردم ما شد و انحصاري كه در ادبيات حاكم بود ، شكست ، زيرا عده اي گونه ها و رشته هاي مختلف ادبيات را صرفا در موضوعات سرگرم كننده و بعضا غير ديني به كار گرفته بودند.

اين شاعر و نويسنده تصريح كرد: شعر ولايي لزوما شعري نيست كه در آن، ذكر آشكار يا شعارگونه اي از خدا و ائمه اطهار (س) شود، چرا كه اغلب شعرهايي كه اين سالها ارايه شده، از روح ديني و معنوي برخوردارند و مخاطب را به اعماق هستي شناسي مي برند، با اين كه شاعران آنها به طور صريح، در اين زمينه حرفي مطرح نكرده اند.

محمد جواد محبت يادآور شد: طيفي كه متولي ادبيات متعهد و ديني است ، بايد از حمايت بيشتري برخوردار شود و از درون به تجهيز خود بپردازد، زيرا راه پرفراز و نشيبي را در پيش روي خود دارد و اگر توشه كافي به همراه نداشته باشد، قطعا قادر به ادامه راه و تحمل مشكلات آن نيست.

وي با انتقاد از كساني كه بحث هاي ناتمام شعر قديم و جديد را پيش مي كشند و با در مقابل هم قرار دادن اين دو گرايش، مشكلاتي را در عرصه ادبيات به وجود مي آورند، افزود: اگر حرف تازه و تاثير گذاري براي گفتن نداشته باشد و يا مفهومي بي اساس مد نظر شاعر قرار بگيرد، اصولا قدمي برداشته نمي شود ، حتي اگر شاعر از جديدترين سبك هاي شعري نيز مدد جسته باشد، زيرا يك شعر خوب، بيش از آنكه در قالب و سبك خودش را نشان بدهد، جوهره و مفهوم خود را به مخاطب منتقل مي كند.

محبت با تاكيد بر اينكه ادبيات، در زندگي همه افراد جامعه نقش جدي دارد، گفت: نبايد از اينكه چند صباحي كتاب هاي ادبي خريدار چنداني ندارد، نگران و مغموم بود ، بد نيست از منظري ديگر هم به موضوع نگاه كنيم، آيا شاعران و نويسندگان ما توانسته اند نياز واقعي مخاطبان امروز خود را در ادبيات بشناسند ؟



به گزارش مهر ، نخستين كنگره شعر ولايي روزهاي شانزدهم و هفدهم آذرماه با حضور شاعران معاصر و به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خوزستان در شهر اهواز برگزار خواهد شد .