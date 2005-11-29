اعتراف رايس به وجود برخي اشتباهات در سياست آمريكا در جنگ عراق و دفاع از بازداشت مظنونان تروريستي

به گزارش خبرگزاري مهر، رايس در گفتگو با روزنامه آمريكايي" يواس اي تودي"، وجود زندانيان سيا را نه رد و نه آن را تاييد كرد.

رايس با تاكيد بر اينكه دستگيري افراد مظنون به نفع واشنگتن است، گفت :" سياستهاي دولت بوش براي دستگيري افراد پيش از آنكه جناياتي انجام شود، منافعي را براي ديگر كشورها و همچنين خود آمريكا دارد."

وي در ادامه تصريح كرد :" ما پيش از اين با يك چنين جنگي روبرو نبوده ايم، شما نمي توانيد به هر كسي اجازه بدهيد كه پيش از دستگيري اش، جنايتي را مرتكب شود. زيرا اگر آنها اين جنايات را مرتكب شوند،هزاران فرد بي گناه كشته خواهند شد."

اتحاديه اروپا در حال بررسي و تحقيق درباره اين زندانها است. روز گذشته فرانكو فراتيني يك مقام قضايي اتحاديه اروپا گفت در صورتي كه اثبات شود كشورهاي اروپاي شرقي در برپايي اين زندانها شركت داشته اند، حق راي آنها به تعليق در خواهد آمد.

رايس گفت :" عقب نشيني نظاميان آمريكايي به تمايلات دولت آمريكا و توانايي عراق در برقراري نظم داخلي بستگي دارد . پنتاگون نيز احتمال داده است كه از تعداد160.000نفري نيروهاي آمريكا تا پس از انتخابات 15 دسامبر حداقل تا 20.000 نفر كاسته شود.

ديدگاه رايس در زمينه موضوعات ديگر :

وزير امور خارجه آمريكا با اين ايده كه سقوط صدام، ثبات خاورميانه را برهم زده است، مخالفت كرد.



وي درباره حمله آمريكا به عراق گفت :" من اولين كسي خواهم بود كه با اطمينان مي گويم خيلي چيزهاي بهتر انجام شده است. تاريخ نشان خواهد داد، همه آنچه كه در حال حاضر اشتباه به نظر مي رسد، موفقيت بوده و همه آنچه كه موفق به نظر مي رسد اشتباه بوده است."

رايس، بسياري از تمايلات سياسي خود را انكار كرد و گفت درصدد است كه به دانشگاه استانفورد برگردد.



وي افزود :" اگرپس از 3 سال و نيم به آنجا برگردم، به شما قول مي دهم كه مقالات مربوط به جنبه هاي مثبت و منفي جنگ عراق را مورد بررسي قرار دهم."

به گزارش مهر، رايس همچنين اين اطمينان را داد كه آمريكا از طرح روسيه براي اجازه به ايران در غني سازي اورانيوم توليد شده در روسيه حمايت خواهد كرد.



وزير امور خارجه آمريكا درباره پيشنهاد روسيه گفت :" ما بررسي خواهيم كرد كه آيا اين طرح كارساز خواهد بود يا خير."

رايس در خصوص خبر اخير نيوزويك مبني بر اجازه بوش به رايس براي انجام گفتگو با ايران درخصوص اوضاع عراق گفت زلماي خليل زاد سفير آمريكا درعراق ممكن است با ديپلماتهاي ايراني درباره عراق مذاكره كند .

وي همجنين به اين مسئله اشاره كرد كه دولت آمريكا با وجود پيشرفتهاي كم در مذاكرات چندجانبه با كره شمالي، ساكت ننشسته است.

رايس در مورد امكان دعوت ديپلماتهاي كره شمالي به نيويورك در ماه آينده درباره بحث پيرامون مجازاتهاي لازم گفت :" آنها به گفتگوي دوجانبه درباره چگونگي توقف جعل پول كشورهاي ديگر نياز ندارند."