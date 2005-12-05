دانشگاه هاي برخوردار از تعداد بالاي عضو هيات علمي، شهريه كمتري از دانشجويان دريافت خواهند كرد // نتيجه نهايي بررسي شهريه ها هفته آينده اعلام مي شود

دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در خصوص جلسه شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه عصر گذشته در كميسيون آموزش و تحقيقاتت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد افزود: در اين جلسه، سرانه دانشجويي دانشگاه هاي دولتي و آزاد مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه به دانشگاه هاي دولتي سالانه 5/1 تا 5/2 ميليون تومان اعتبار اختصاص داده مي شود و اين ميزان در دانشگاه هاي آزاد در حدود 600هزار تومان است.

وي اظهار داشت: همچنين پارامترهايي كه شهريه دانشگاه ها به وسيله آن ارزيابي مي شوند مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شد كه هر دانشگاهي بايد با توجه به تعداد اعضاي هيات علمي تمام وقت در دانشگاه ها، اساتيد حق التدريسي فضاي آموزشي دانشگاه ها و امكانات رفاهي دانشجويان از دانشجو شهريه بگيرد.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: با توجه به اين بررسي، دانشگاه هايي كه از تعداد بالاي اعضاي هيات علمي برخوردارند بايد شهريه كمتري را از دانشجويان دريافت كند.

وي در ادامه افزود: دانشگاه هاي دولتي از مكانيزم نظارتي لازم براي پرداختن به موضوع شهريه برخوردار هستند اما اين مكانيزم تاكنون به صورت مطلوب اعمال نشده است.

عباسپور اظهار داشت: نتيجه نهايي بررسي شهريه ها هفته آينده در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مورد بررسي قرار گرفته و اعلام مي شود.

در اين جلسه معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس مركز آموزش دانشگاه آزاد، معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد، رئيس سازمان سنجش و آموزش كشور، مدير كل آموزش و امور فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي و تني چند از نمايندگان وزارت بهداشت حضور داشتند.