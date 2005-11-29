آزمون سراسري دو بار در سال برگزار خواهد شد // نحوه گزينش دانشجو بر اساس نتايج آزمون و سوابق تحصيلي دانش آموز صورت مي گيرد

دكتر حسن خالقي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: در وزارت علوم كميته اي تحت عنوان بازنگري نظام پذيرش دانشجو شكل گرفته است. اين كميته از سه زير كميته تخصصي راهكارهاي نحوه پذيرش دانشجو، راهكارهاي نحوه سنجش دانشجو و بررسي راهكارهاي افزايش دسترسي به آموزش عالي تشكيل مي شود.

وي اظهار داشت: در حال حاضر اين سه كميته مراحل نهايي بررسي هاي خود را مي گذرانند و جمع بندي نتايج آنها به زودي اعلام مي شود.

نحوه گزينش دانشجو بر اساس نتايج آزمون سراسري كه دو بار در سال برگزار مي شود و با احتساب سوابق تحصيلي دانش آموز صورت مي گيرد. اين سابقه بر مبناي نتايج آزمون هاي استاندارد كشوري كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود، اعلام مي گردد

معاون آموزشي وزارت علوم افزود: در اسنادي كه توسط اين سه كميته تهيه شده است، از نظرات كارشناسي وزارت علوم، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجلس شوراي اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش و آموزش كشور، دانشگاه پيام نور، دانشگاه جامع علمي و كاربردي و برخي از صاحب نظران حوزه آموزش عالي استفاده شده است.





وي تصريح كرد: پيشنهادهاي سه كميته مذكور پس از بررسي و جمعي بندي نهايي جهت تصويب نهايي به مراجع قانوني زيربط ارايه مي شود.

نقش آفريني دانشگاه ها در تعيين ضوابط علمي هر رشته در چارچوب سياست هاي وزارت علوم پررنگ تر از گذشته ديده مي شود

خالقي در ادامه خاطرنشان كرد:در سند مذكور نحوه گزينش دانشجو بر اساس نتايج آزمون سراسري كه دو بار در سال برگزار مي شود و با احتساب سوابق تحصيلي دانش آموز صورت مي گيرد. اين سابقه بر مبناي نتايج آزمون هاي استاندارد كشوري كه توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار مي شود، اعمال مي گردد.

وي با بيان اين كه دانشگاه ها با هماهنگي وزارت علوم مي توانند پيشنهاداتي را در خصوص پذيرش دانشجو به سازمان سنجش كشور ارائه دهند افزود: در اين طرح نقش آفريني دانشگاه ها در تعيين ضوابط علمي هر رشته در چارچوب سياست هاي وزارت علوم پررنگ تر از گذشته ديده مي شود.

معاون آموزشي وزارت علوم خاطرنشان كرد: اجراي اين طرح نياز به هماهنگي و زمان بندي خاصي دارد كه در فرصت مقتضي جزييات آن اعلام مي شود. لذا در حال حاضر داوطلبان نبايد هيچگونه نگراني در اين خصوص داشته باشند و لازم است بر اساس آنچه سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرده است خود را براي شركت در آزمون سراسري آماده كنند.