20 درصد آيات قرآن به مباحث مختلف علمي اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر" بر اساس گزارش سايت عرب آنلاين در قرآن كريم اخباري مبني بر اعجاز علمي قرآن وجود دارد كه گذشت زمان پرده از ابهامات آن برداشته است.

در زمان پيامبر اكرم به دليل عدم فهم اين اخبار قادر به درك آن نبودند و اينك با گذشت زمان حقايق علمي موجود در قرآن قابل بحث و بررسي است.

يكي از حقايق علمي موجود در قرآن كه امروزه قابل فهم است، وجود و نفس انسان است.

اين كتاب آسماني با توجه به معاني وحي و آيات قرآن بر معجزه و علمي بودن قرآن تأكيد دارد .

بسياري از آيات به نفس انسان اشاره مي كند كه اگر خود خواهان تغيير و بهبود زندگي اجتماعي و ديني باشند به آنها داده خواهد شد. در اين كتاب و در آيات سوره نمل آيه 95 يا سوره فصلت آيه 52 آمده است " خدا قومي را تغيير نمي دهد، مگر آنكه نفسشان تغيير كند."

در اين كتاب آسماني به رابطه علم و دين توجه زيادي شده است به طوري كه اين رابطه را دوستانه بيان مي كند و وسعت ديد قرآن را نشان مي دهد. در قرآن آمده است دين و علم مقصدي واحد دارند و معرفت و مكارم اخلاقي را در برمي گيرند .

در عصر حاضر كه هر چيزي به ضرر و هلاكت بشر است، اشاعه سخن يا تصوير يا خبري كه در قرآن آمده است در رهايي انسان و نجات او بسيار تأثير گذار خواهد بود و عقل سليم آن را قبول مي كند ونفس پاك و طاهر از آن بهره مي برد.

علم و دين راههاي دستيابي به حق هستند و اگر چه اساتيدي با آن اختلاف نظر دارند و يا گاهي با آن به مخالفت برخاسته اند، اما همكاري و تعاون اين دو مقوله به منظور بالابردن سطح علمي و اخلاقي انسان و همچنين رساندن انسان به بالاترين مرتبه تقوي بسيار لازم و ضروري به نظر مي رسد .

از مسائل مهمي كه در قرآن بسيار بر آن تأكيد شده است " غلو" است. در گذشته زياده روي و غلو در دين بسيار وجود داشت و عاقبت كساني كه به اين امر اقدام مي كردند را نابودي و هلاكت برشمرد. در حديثي پيامبر اكرم (ص) مي گويد: " از غلو در دين برحذر باشيد، كساني كه قبل از شما به اين امر اقدام كردند، هلاك شدند."

به گزارش "مهر" محققان و پژوهشگران قرآن بحثهاي قرآن را به صورت علمي، دقيق و عميق بررسي كردند و آماري نسبي از بحثهاي علمي كه در قرآن وجود داشت، گرفتند تا جايي كه اين تحقيقات تمامي علوم موجود در جهان را در برمي گيرد.

در اين كتاب آسماني 20 درصد آيات مربوط به مباحث علمي است كه مجموعا 1200 آيه در آن مورد بررسي قرار مي گيرد: علوم پزشكي 416 آيه، فيزيك 138 آيه، نجوم و ستاره شناسي 105 آيه، جغرافيا 98 آيه، كشاورزي 89 آيه، رياضيات 79 آيه، زمين شناسي 69 آيه، علوم دريائي و رودخانه اي 35 آيه، وسائل نقليه 28 آيه، اصل انسان و بقيه مخلوقات 27 آيه، هندسه 12 آيه، شيمي 12 آيه، زبان حيوانات 8 آيه و بيش از 20 آيه كه همه علوم مذكور را در بر مي گيرد و حدود 170 آيه به موضوعات علمي فراواني اشاره مي كند كه در آن دو علم يا بيشتر ذكر شده است. مانند آيه 163 سوره بقره يا آيه 5 سوره حج .

در قرآن حدود 70 آيه وجود دارد كه به فراگيري علم و دانش وهممچنين تشويق دانشمندان مي پردازد. به طور مثال آيات يك تا 5 سوره علق به آموزش و خواندن تشويق مي كند .

اين محققان بررسي كرده اند كه به منظور تحكيم و همبستگي ايمان به خدا رابطه علم و ايمان آيات بسياري است كه ازميان 92 درصد آيات، ايمان به خدا 740 آيه، ايمان به روزقيامت 120 آيه، ايمان به ملائكه 42 آيه، ايمان به كتابهاي آسماني 53 آيه، ايمان به پيامبران و انبياء 100 آيه و ايمان به قضاو قدر الهي 30 آيه است.

معجزه بودن قرآن به منظور نشان دادن برهان علمي موجود در قرآن به طور كامل در اين كتاب آسماني آورده شده است.