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۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۶

وزير آموزش و پرورش:

هيچ دانش آموزي نبايد بدون پوشش سلامت بماند

هيچ دانش آموزي نبايد بدون پوشش سلامت بماند

وزير آموزش و پرورش با موثر شمردن نقش تربيت بدني و تندرستي بر سلامت جسم و روان نسل جوان، ضرورت پوشش سلامت براي همه دانش آموزان را مورد تاكيد قرار داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود فرشيدي در مراسم معارفه مصطفي قنادها به عنوان معاون تربيت بدني و تندرسي وزارت آموزش و پرورش ضمن تقدير از دكتر سجادي معاون سابق، خواستار توجه ويژه به تربيت بدني در مدارس شد.

وزير آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: علاوه بر اينكه مدارس بايد داراي حداقل استاندارد علمي باشند يكي ديگر از انتظارات مردم از دستگاه آموزش و پرورش تامين فضاي امن فرهنگي براي دانش آموزان است كه برنامه ريزي در اين بخش حساس از وظايف خطير مسئولين نهاد آموزش و پرورش است.

وي ورزش را ابزاري مفيد و ارزنده در انتقال ارزش هاي معنوي و ديني به نسل جوان خواند و افزود: ورزش در آموزش و پرورش يكي از مناسب ترين بسترها و ساختارها، براي ارتقاي نشاط در جامعه است.

در پايان مصطفي قنادها در سخناني ابراز اميدواري كرد با شناخت وضعيت كنوني و نقاط ضعف و قوت تربيت بدني و به كارگيري روش هاي علمي شاهد ارتقاي جايگاه ورزش و سلامت در آموزش و پرورش باشيم.

کد مطلب 259639

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