هيچ دانش آموزي نبايد بدون پوشش سلامت بماند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، محمود فرشيدي در مراسم معارفه مصطفي قنادها به عنوان معاون تربيت بدني و تندرسي وزارت آموزش و پرورش ضمن تقدير از دكتر سجادي معاون سابق، خواستار توجه ويژه به تربيت بدني در مدارس شد.

وزير آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: علاوه بر اينكه مدارس بايد داراي حداقل استاندارد علمي باشند يكي ديگر از انتظارات مردم از دستگاه آموزش و پرورش تامين فضاي امن فرهنگي براي دانش آموزان است كه برنامه ريزي در اين بخش حساس از وظايف خطير مسئولين نهاد آموزش و پرورش است.

وي ورزش را ابزاري مفيد و ارزنده در انتقال ارزش هاي معنوي و ديني به نسل جوان خواند و افزود: ورزش در آموزش و پرورش يكي از مناسب ترين بسترها و ساختارها، براي ارتقاي نشاط در جامعه است.

در پايان مصطفي قنادها در سخناني ابراز اميدواري كرد با شناخت وضعيت كنوني و نقاط ضعف و قوت تربيت بدني و به كارگيري روش هاي علمي شاهد ارتقاي جايگاه ورزش و سلامت در آموزش و پرورش باشيم.