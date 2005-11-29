به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، فيلم سينمايي "دار و دسته نيويوركي‌ها" محصول مشترك كشورهاي آمريكا، ايتاليا، آلمان، انگلستان و هلند است. اين فيلم كه براي نخستين بار در 20 دسامبر سال 2002 اكران شد، توسط مارتين اسكورسيزي ساخته شده است. ژانر اين فيلم اكشن، جنايي و درام است و فيلمنامه آن توسط جي كاكس" و استيون زايليان نوشته شده است.

زمان اصلي "دار و دسته نيويوركي‌ها" دو ساعت 45 دقيقه است و بازيگراني چون لئوناردو دي كاپريو، دانيل دي لويس، كامرون دياز، جيم برادبنت، هنري توماس، ليام نيسون، برندان گليسون و جان سي ريلي به ايفاي نقش پرداخته‌اند.

داستان اين فيلم اواسط قرن 19 ميلادي اتفاق مي‌افتد. يك جوان به نام آمستردام به دنبال انتقام خون پدرش از بيل قصاب با دختر جيب‌بري به نام جني آشنا مي شود كه به او در اين راه كمك مي كند. آمستردام در جريان اين انتقام با ماجراهاي زيادي روبرو مي‌شود.

اين فيلم با درجه R (به دليل صحنه‌هاي غيراخلاقي و زبان نامناسب) در سينماها به نمايش در آمده است.

"دار و دسته نيويوركي‌ها" قرار است 29 آذر ماه از شبكه دوم سيما پخش شود.