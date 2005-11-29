بيش از هزار كانون دانشجويي در دانشگاه ها فعاليت مي كنند // دهه گفتمان دانشجويي در دانشگاه هاي كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام صابر اكبري جدي در كنفرانس خبري نشست سراسري دبيران كانون هاي دانشجويي دانشگاه هاي كشور افزود: پيگيري سرنوشت امام موسي صدر و بحث در خصوص انرژي هسته اي از ديگر اهداف برگزاري اين نشست است.

وي اضافه كرد: كانون هاي دانشجويي مجموعه هاي خود جوشي است كه با حمايت دانشگاه ها و به صورت دانشجويي اداره مي شوند و عليرغم وجود بيش از هزار كانون دانشجويي هنوز مصوبه خاصي براي آن ها وجود ندارد.

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري اظهار داشت: برخي از اين كانون ها زير نظر دانشگاه ها و برخي ديگر زير نظر نهاد نمايندگي ولي فقيه فعاليت مي كنند كه نشست سراسري دبيران كانون هاي دانشجويي مخصوص كانون هايي است كه زير نظر نهاد نمايندگي فعاليت مي كنند.

حجت الاسلام اكبري جدي تصريح كرد: اين نشست در 8 حوزه كلي، كانون هاي مهدويت و انتظار، كانون هاي قرآن ، كانون هاي نهج البلاغه، كانون هاي مطالعات زنان، كانون هاي فرهنگي اجتماعي، كانون هاي ادبي و هنري، كارگاه ويژه مطالعات به خصوص جنبش نرم افزاري و كانون هاي مطالعاتي استاد مطهري برگزار مي شود.

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها افزود: در كنار نشست هاي تخصصي، نشست هاي عام نيز در زمينه هاي، انرژي هسته ايي، مسائل فرهنگي عام كشور، فرهنگ و امنيت ملي و نسبت ميان اصول گرايي و عمل گرايي با حضور شخصيت هاي علمي و حوزوي برگزار مي شود.

وي يادآور شد: بيش از 5 هزار نفر از 300 كانون و 70 دانشگاه سراسر كشور در اين نشست حضور دارند.

معاون فرهنگي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها همچنين از برگزاري دهه گفتگوي دانشجويي در دانشگاه ها خبر داد و افزود: از 16 تا 27 آذر به عنوان دهه گفتگوي دانشجويي نام گذاري شده است كه در دانشگاه هاي سراسر كشور هر روز با محوري خاص نشست و بحث و گفتگو انجام مي شود.

وي تاكيد كرد: هويت صنفي دانشجويي، تحولات و دگرگوني هاي تشكل هاي دانشجويي، دانشجو و جامعه مهدوي، مطالبات جنبش دانشجويي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي، جامعه اخلاقي، هويت زن ايراني، هويت و غيريت، ولايت الهي و حيات ديني، عقلانيت ديني، جنبش نرم افزاري، عدالت و مهرورزي و وحدت حوزه و دانشگاه از جمله موضوعات مورد بحث در روزهاي دهه گفتگوي دانشجويي است.

حجت الاسلام اكبري جدي گفت: دومين كنگره سراسري نهضت نرم افزاري توليد علم و آزاد انديشي نيز 23 و 24 آذر ماه برگزار مي شود.

وي افزود: اين كنگره با هدف مفهوم سازي و فرهنگسازي در خصوص نهضت نرم افزاري و موانع بر سر آن و طراحي ايده هاي نو در عرصه هاي مختلف در تالار فردوسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران و مدرسه دارالشفاء با محوريت علم و هويت برگزار مي شود.