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۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۸

ديروز و با استقبال دكتر فيشر رئيس گروه دوستي پارلماني چك و ايران؛

گروه دوستي پارلماني ايران و چك وارد پراگ شد

گروه دوستي پارلماني ايران و چك در مجلس شوراي اسلامي ديروز به هنگام ورود به فرودگاه پراگ مورد استقبال دكتر فيشر رئيس گروه دوستي پارلماني چك و ايران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، فيشر در مراسم استقبال، ضمن خير مقدم به هيات پارلماني كشورمان كه به سرپرستي دكتر حاجي بابايي رئيس اين گروه و بنا به دعوت رسمي همتاي چكي خويش به اين كشور سفر كرده است، ايران را كشوري با ديرينه اي طولاني و تاريخي هزاران ساله خواند و ابراز اميدواري كرد اين سفر به توسعه و گسترش روز افزون مناسبات و نزديكي هرچه بيشتر دو ملت و دو دولت به يكديگر كمك نمايد.

حميدرضا حاجي بابايي رئيس ايراني گروه دوستي ايران و چك نيز ضمن تشكر از استقبال گرم همتاي پارلماني اش با اشاره به ديرينه خوب روابط فيمابين ابراز اميدواري كرد كه اين ديدار بتواند نقش موثري در روابط دوجانبه و تفاهم و تعامل دو كشور در زمينه هاي مختلف داشته باشد.

کد مطلب 259665

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