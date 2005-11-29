گروه دوستي پارلماني ايران و چك وارد پراگ شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، فيشر در مراسم استقبال، ضمن خير مقدم به هيات پارلماني كشورمان كه به سرپرستي دكتر حاجي بابايي رئيس اين گروه و بنا به دعوت رسمي همتاي چكي خويش به اين كشور سفر كرده است، ايران را كشوري با ديرينه اي طولاني و تاريخي هزاران ساله خواند و ابراز اميدواري كرد اين سفر به توسعه و گسترش روز افزون مناسبات و نزديكي هرچه بيشتر دو ملت و دو دولت به يكديگر كمك نمايد.

حميدرضا حاجي بابايي رئيس ايراني گروه دوستي ايران و چك نيز ضمن تشكر از استقبال گرم همتاي پارلماني اش با اشاره به ديرينه خوب روابط فيمابين ابراز اميدواري كرد كه اين ديدار بتواند نقش موثري در روابط دوجانبه و تفاهم و تعامل دو كشور در زمينه هاي مختلف داشته باشد.