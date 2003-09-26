صفحه ويژه دفاع مقدس روزنامه جمهوري اسلامي از نگاه دست اندركاران آن

اين متن به قلم سيد محمود جوادي دبير صفحه جبهه و جنگ نگاشته شده است .

همزمان با آغاز تجاوز ددمنشانه ارتش بعث عراق به خاك مقدس جمهوري اسلامي و مقاومت و پايداري مردم مسلمان ايران ، جهت ثبت تاريخ روزهاي جنگ براي آيندگان اين كشور بدون شك به دنبال گذشته وتاريخ خود كنكاش خواهد نمود ، صفحه اي تحت عنوان "جبهه و جنگ "در روزنامه جمهوري اسلامي شكل گرفت.

اين صفحه كه در ايام نوراني دفاع مقدس اهدافي چون روز شمار جنگ از مناطق عملياتي و عملياتها و نبردهاي رزمندگان ، جانبازان و ... را دنبال مي نمود پس از قبول قطعنامه و پايان جنگ نيز با اهدافي به روز ، فعاليتهاي خود را استمرار بخشيد و براي آگاهي افكار عمومي بخصوص جوانان و نوجوانان نسل بعد از جنگ به روشنگري و تحليلهاي مختلف در مورد آغاز جنگ و عملياتهاي انجام گرفته توسط رزمندگان اسلام پرداخت .

اين صفحه كه سالهاي متمادي روزهاي يكشنبه و سه شنبه به چاپ مي رسيد مامن قلمهاي نو پايي بود كه در زمينه عملياتها ، شهدا ، جانبازان و آزادگان مطالبي را كه چون قطعه هاي ادبي ، مقاله ، شعر ، زندگي نامه و...به رشته تحرير در مي آورند و در اين راستا استعداد هاي زيادي شناسايي شده و امروز در زمينه ادبيات دفاع مقدس مشغول فعاليت مي باشد و آثار ارزشمندي نيز از خود به يادگارگذاشته اند.

به اظهار عده اي از نويسندگان و صاحبنظران ادبيات پايداري صفحه "جبهه و جنگ" اوراقي است كه كه به تاريخ سراسر افتخار مقاومت مردم ايران پيوسته و در آينده براي پژوهشگران ومفسرين جنگ ودفاع مقدس مرجعي كامل به شمار مي رود .

با گذشت 23 سال امروز صفحه "جبهه و جنگ "همچون سالهاي گذشته با رويكردي تاريخي به مقو له دفاع مقدس به روشنگري در مورد جنگ و زواياي پنهان مقاومت 8 ساله مي پردازد و دراين زمينه با استخراج و چاپ ناگفته هاي جنگ از زبان سرداران سپاه ، اميران ارتش و خاطرات بسيجيان ، جانبازان ، آزادگان و خانوادههاي آنها سعي دارد جوانان و نوجوانان نسل دوم و سوم را كه در معرض استحاله فرهنگي و بي هويتي اجتماعي ، ديني هستند ، با جوانان و نوجوانان نسل گذشته (قهرمانان ديروز) و ايثار گريها و جانفشاني هاي آنها آشنا نمايند.

اين صفحه كه به عبارتي عاميانه ريش سفيد و پيشكسوت صفحات جنگ و دفاع مقدس روزنامه ها و نشريات كشور به شمار مي رود ، روزهاي يكشنبه ، سه شنبه و پنچشنبه شاهد مخاطباني است كه مي خواهند بدانند ، ديروز، همين ديروز بر ياران خميني كبير (ره) چه گذشت وچه كساني علم و بيرق پايداري زمين را به دوش كشيدند و اجازه ندادند يك وجب از خاك مقدس كشورشان به دست اجانب بيفتد . اميد انكه نيمه پنهان دفاع و انديشه ها و تفكرات سرداران واين جنگ براي همگان آشكار گردد.