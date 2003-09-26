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۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۵۲

هفته دفاع مقدس با صفحه جبهه و جنگ روزنامه ها و نشريات(3)

صفحه ويژه دفاع مقدس روزنامه جمهوري اسلامي از نگاه دست اندركاران آن

صفحه ويژه دفاع مقدس روزنامه جمهوري اسلامي از نگاه دست اندركاران آن

گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" : مطبوعات هر كشور ارزنده ترين نقش را در حفظ آرمانها و ارزشهاي ملي دارند با توجه به اين مهم، "مهر" محفلي مهيا كرد تا مطبوعات كشور با قلم خود صفحات ويژه دفاع مقدس را معرفي نمايند

اين متن به قلم  سيد محمود جوادي دبير صفحه جبهه و جنگ نگاشته شده است .

همزمان با آغاز تجاوز ددمنشانه ارتش بعث عراق به خاك مقدس جمهوري اسلامي و مقاومت و پايداري مردم مسلمان ايران ، جهت ثبت تاريخ روزهاي جنگ براي آيندگان اين كشور بدون شك به دنبال گذشته وتاريخ خود كنكاش خواهد نمود ، صفحه اي تحت عنوان "جبهه و  جنگ "در روزنامه جمهوري اسلامي شكل گرفت.

اين صفحه كه در ايام نوراني دفاع مقدس اهدافي چون روز شمار جنگ از مناطق عملياتي و عملياتها و نبردهاي رزمندگان ، جانبازان و ... را دنبال  مي نمود پس از قبول قطعنامه و پايان جنگ نيز با اهدافي به روز ، فعاليتهاي خود را استمرار بخشيد و براي آگاهي افكار عمومي بخصوص جوانان و نوجوانان نسل بعد از جنگ به روشنگري و تحليلهاي مختلف در مورد آغاز جنگ و عملياتهاي انجام گرفته توسط رزمندگان اسلام پرداخت .

اين صفحه كه سالهاي متمادي روزهاي يكشنبه و سه شنبه به چاپ مي رسيد مامن قلمهاي نو پايي بود كه در زمينه عملياتها ، شهدا ، جانبازان و آزادگان مطالبي را كه چون قطعه هاي ادبي ، مقاله ، شعر ، زندگي نامه و...به رشته تحرير در مي آورند و در اين راستا  استعداد هاي زيادي شناسايي شده و امروز در زمينه ادبيات دفاع مقدس مشغول فعاليت مي باشد و آثار ارزشمندي نيز از خود به يادگارگذاشته اند.

به اظهار عده اي از نويسندگان و صاحبنظران ادبيات پايداري صفحه "جبهه و جنگ" اوراقي است كه كه به تاريخ سراسر افتخار مقاومت مردم ايران پيوسته و در آينده براي پژوهشگران  ومفسرين جنگ ودفاع مقدس  مرجعي كامل به شمار مي رود .

با گذشت 23 سال امروز صفحه "جبهه و جنگ "همچون سالهاي گذشته با رويكردي  تاريخي به مقو له دفاع مقدس به روشنگري در مورد جنگ  و زواياي پنهان مقاومت 8 ساله مي پردازد و دراين زمينه با استخراج و چاپ ناگفته هاي جنگ از زبان سرداران سپاه ، اميران  ارتش و خاطرات  بسيجيان ، جانبازان ، آزادگان و خانوادههاي آنها سعي دارد جوانان و نوجوانان  نسل  دوم و سوم را كه در معرض استحاله فرهنگي و بي هويتي اجتماعي ، ديني هستند ، با  جوانان و نوجوانان نسل گذشته (قهرمانان ديروز) و ايثار گريها و جانفشاني هاي آنها  آشنا نمايند.

اين صفحه كه به عبارتي عاميانه ريش سفيد و پيشكسوت صفحات جنگ و دفاع مقدس روزنامه ها و نشريات كشور به شمار مي رود ، روزهاي يكشنبه ، سه شنبه و پنچشنبه شاهد مخاطباني است كه مي خواهند بدانند ، ديروز، همين ديروز بر ياران خميني كبير (ره) چه گذشت وچه كساني علم و بيرق پايداري زمين را به دوش كشيدند و اجازه ندادند يك وجب از خاك مقدس كشورشان به دست اجانب بيفتد . اميد انكه نيمه پنهان دفاع و انديشه ها و تفكرات سرداران واين جنگ براي همگان آشكار گردد.

کد مطلب 25973

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