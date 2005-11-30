75 درصد مدارس بيش از 27 سال قدمت دارند

جعفر ملكي رييس سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در مشهد ، افزود : اين سازمان سالانه 70 هزار كلاس درس نياز دارد.
وي گفت: روند ساخت و ساز در مدارس استان تسريع شده است و در سال حدود 2 هزار و 500 كلاس درس در روستاها و شهرهاي استان ساخته مي شود با اين وجود اگر همه فضاهاي آموزشي هم استاندارد باشد همچنان نياز به كلاس درس در استان احساس مي شود.
ملكي ، بازسازي مدارس در آموزش و پرورش استان را امري مستمر دانست و گفت : با اين سياست مدارسي كه استاندارد هستند تامين و نگهداري مي شوند و مدارسي كه غير استاندارد ولي قابل استفاده باشند مقاوم سازي مي شوند . همچنين مدارس تخريبي نيز كه تعداد آنها بيش از11 هزار كلاس است بايد مورد بازسازي قرار گيرند.
وي در خصوص ميزان اعتبارات نوسازي و بازسازي مدارس در اين استان اظهار داشت : سالانه حدود 30 ميليارد تومان براي بازسازي و نوسازي مدارس استان از محل اعتبارات ملي و سفرهاي مقام معظم رهبري و رييس جمهور اختصاص داده مي شود كه با مشاركت خيرين مدرسه ساز نيز اين رقم به دو برابر مي رسد اما نياز مدارس استان بيش از اين اعتبارات است.
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