5 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به صنعتگران مازندراني پرداخت مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از ساري ، مهران عمادي افزود: براي رشد صنايع دستي و ساماندهي هنرمندان شهرك صنايع دستي و نمايشگاه دائمي صنايع دستي در شهرستانهاي استان راه اندازي مي شود.

عمادي با اشاره به فعاليت 120 هزار صنعتگر در 80 رشته صنايع دستي در مازندران افزود: چهار ميليارد ريال اعتبار به صنايع دستي مازندران در سال جاري اختصاص يافت كه در مقايسه با سال قبل 2 برابر شده است.

بر اساس اين گزارش مديريت صنايع دستي مازندران تاسيس پارك مطالعاتي و تحقيقاتي هنرمندان صنايع دستي را از ديگر برنامه هاي صنايع دستي مازندران بيان كرد.