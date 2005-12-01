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۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۸

مدير صنايع دستي مازندران در گفت و گو با مهر:

5 ميليارد ريال تسهيلات بانكي به صنعتگران مازندراني پرداخت مي شود

مدير صنايع دستي مازندران گفت: 5 ميليارد ريال تسهيلات بانكي امسال به صنعتگران مازندراني پرداخت مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر از ساري ، مهران عمادي افزود: براي رشد صنايع دستي و ساماندهي هنرمندان شهرك صنايع دستي و نمايشگاه دائمي صنايع دستي در شهرستانهاي استان راه اندازي مي شود.

عمادي با اشاره به فعاليت 120 هزار صنعتگر در 80 رشته صنايع دستي در مازندران افزود: چهار ميليارد ريال اعتبار به  صنايع دستي مازندران در سال جاري اختصاص يافت كه در مقايسه با سال قبل 2 برابر شده است.

بر اساس اين گزارش مديريت صنايع دستي مازندران تاسيس پارك مطالعاتي و تحقيقاتي هنرمندان صنايع دستي را از ديگر برنامه هاي صنايع دستي مازندران بيان كرد.

کد مطلب 259763

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