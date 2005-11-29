لاريجاني: در پناه دولت مردمي در عراق بسياري از مسائل امنيتي قابل حل است/ المهدي: روابط ما با ايران در راستاي تامين منافع ملي دو كشور است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر علي لاريجاني در حاشيه مذاكره با "عادل عبد المهدي" معاون رييس جمهور عراق در خصوص اخباري مبني بر ابراز علاقه نماينده آمريكا براي ملاقات و گفتگو با مقامات ايراني اظهار داشت: من نيز اين موضوع را در سطح رسانه ها شنيده ام و اطلاع بيشتري از آن ندارم.

به گفته وي، تاكنون ازسوي خليل زاد با مسوولان ايراني هيچ ارتباطي برقرار نشده است.



دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين سوال كه آيا در گفتگو با مقامات عراقي در مورد امنيت مرزها در برابر سوءاستفاده نيروهاي اشغالگر به نتيجه رسيده اند، گفت : امنيت مرزهاي دو كشور و تكامل دولت سياسي در عراق مورد بحث قرار گرفت و آقاي عبدالمهدي نيز مسائل بسيار مهمي را مطرح كرده اند كه مي تواند در آينده دو كشور تاثيرگذار باشد.



لاريجاني در خصوص مشاركت احزاب در انتخابات پارلماني عراق اظهار داشت: احزاب از قبل ليست ‌هايشان را مشخص كرده‌ اند و با توجه به مكانيسم انتخابات تصور مي كنم مشاركت خوبي را شاهد خواهيم بود.

وي در ادامه در خصوص ربوده شدگان ايراني در شمال عراق گفت : اين موضوع درحال پيگيري و حل شدن است.



دبير شوراي عالي امنيت ملي همچنين در مورد مذاكرات ايران و اروپا خاطرنشان كرد : گفتگوهاي ايران و اروپا ظرف دو هفته آينده آغاز خواهد شد و موضوع آن توليد سوخت هسته اي است.



لاريجاني در خصوص محل مذاكرات اظهار داشت : محل مذاكره از نظر ما چندان مهم نيست؛ آنچه مهم است، جنس مذاكره است.

وي محور بودن بحث غني سازي در خارج از خاك ايران را در مذاكرات ايران و اروپا صرفا موضوعي رسانه اي خواند و گفت: موضوع مذاكرات، فناوري هسته اي و توليد سوخت است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه يادآور شد: نامه سه كشور اروپايي دو روز پيش تحويل معاون امنيت ملي شوراي عالي امنيت ملي شد و در اين نامه براي آغاز گفتگوها بين ايران و كشور‌هاي اروپايي ابراز علاقه شده است.



به گفته وي، تاريخ مذاكره بين طرف مذاكره كننده به زودي هماهنگ خواهد شد.



به گزارش مهر عادل عبدالمهدي نيز ديدارش با دكتر لاريجاني را مهم ارزيابي كرد و مسائل مورد علاقه دوطرف، رفت وآمدها و اوضاع امنيتي منطقه و آينده روابط دو كشور را از محورهاي مورد بحث و مذاكره با دبير شوري عالي امنيت ملي ايران برشمرد.



معاون رييس جمهور عراق گفت : روابط ما با ايران در سطح عالي و استراتژيك و در راستاي تامين منافع ملي دو كشور است.



المهدي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه روابط دو كشور ايران و عراق گسترده ‌تر شود و هرج و مرج در مرز‌ها كاهش يابد، تا از سرايت آن به كشورهاي منطقه جلوگيري گردد.