صادرات برق به عراق لطمه اي به تامين برق در داخل كشور نمي زند

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" دراوايل فصول گرما شاهد هشدارهاي گسترده مسئولين وزارت نيرو درخصوص افزايش مصرف برق وعدم تامين برق مورد نيازكشوربه دليل مشكلات مالي درسال هاي آتي هستيم .

ازطرفي ايران قراردادهايي با كشورهاي همسايه نظيرعراق وافغانستان دارد به طوري كه چند وقت پيش پرويز فتاح وزير نيرو اعلام كرد،ظرف چند سال آينده ايران هزارمگاوات برق به عراق صادر مي كند،و از سوي ديگرمسئولين توانير از كمي برق رزرو شبكه سراسري واحتمال خاموشي سخن مي گويند.

مسعود حجت درگفت وگو با "مهر" دراين خصوص تصريح كرد : با استفاده از اختلاف پيك فصلي با كشورهاي همسايه و اختلاف پيك روزانه در كشور، تبادل برق صورت گرفته و حتي در مواقع مورد نيازبخشي از برق خود را در اوج مصرف از كشورهاي همسايه تامين مي كنيم.

وي خاطرنشان كرد: درفصول تابستان واردات برق كشور حدود 700 مگاوات بيشتر ازصادرات است و مازاد مصرف برق كشورصادرخواهد شد و بدين ترتيب صدور برق به كشورهايي مانند عراق خللي درتامين برق داخل وارد نخواهد كرد.

وي اضافه كرد: درفصول سرما نيزبه دليل كاهش دما پيك مصرف برق نيز كاهش قابل توجهي دارد ودراين مواقع نيز براي صدور برق به كشورهاي همسايه مشكلي نخواهيم داشت.