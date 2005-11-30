" ارشاد " در ارائه تسهيلات نشر به ناشران فرهنگي توجه بيشتري كند

عضو هيات مديره تعاوني ناشران تهران در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر ، اعلام كرد : ناشران تهراني بر اساس آخرين برآوردها تا پايان سال جاري ( 1384 ) به حدود30هزارتن كاغذ نيازدارند كه اگردرتامين اعتبارات دولتي به مشكلي برنخوريم اين مقدار كاغذ تامين و ميان ناشران توزيع خواهد شد .

وي در ادامه تصريح كرد : ناشراني كه عضو تعاوني ناشران هستند مي توانند مانند گذشته به مرور به تعاوني مراجعه كنند و درخواست هاي شان را ارائه دهند و كاغذ دريافت كنند .

موسايي در پاسخ به اين سوال كه پيش بيني هاي تعاوني ناشران در زمينه تقاضاي كاغذ توسط ناشران تا چه اندازه به واقعيت نزديك است به مهر گفت : البته ما از ميزان تقاضا براي كاغذ در ماه هاي آينده اطلاعي نداريم و معمول نيست كه ناشران ميزان نياز خود را از ماه ها قبل به ما اعلام كنند اما بر اساس پيش بيني هاي كه صورت مي گيرد و همچنين مقايسه اين رقم با ميزان مصرف كاغذ درسال قبل مي توانيم به رقم تقريبي نياز ناشران پي ببريم .

وي در ادامه تصريح كرد : البته ممكن است در آينده و در مقاطع كوتاه يكي دو روزه براي اينكه كاغذ خريداري شده از كشتي پياده و از گمرك ترخيص شود وقفه اي در توزيع كاغذ پيش بيايد اما اين به معناي وجود بحران در تهيه كاغذ نيست و نبايد اين مساله را نشانه اي از وجود بحران تلقي كرد .

موسايي با رد كليه شايعاتي كه در زمينه تهيه كاغذ وجود دارد گفت : بحران در زمينه تهيه كاغذ شايعه اي است كه توسط افرادي كه اقدام به واردات كاغذ كرده اند مطرح مي شود و اگر يك روز كاغذ كم شود اعلام مي كنند كه كاغذ تمام شد تا از اين طريق كاغذ هاي خودرا با قيمت گزاف به ناشران بفروشند .

وي با اعلام اين كه ناشران نبايد نگراني در زمينه توزيع كاغذ داشته باشند افزود : جو رواني كه دربازار نشر به وجود آمده به گونه اي است كه اگر پنج روز كاغذ دير به دست تعاوني برسد قيمت آن در بازار آزاد تا بندي 4 هزار تومان افزايش مي يابد و اين مساله تنها به ضرر مصرف كننده و سود بازار آزاد كاغذ خواهد بود .

عضو هيات مديره تعاوني ناشران در ادامه درباره وضعيت تهيه كاغذ در سال آينده و زمان نزديك به برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران گفت : ما به هيچ وجه از شرايط سال آينده اطلاعي نداريم و شرايط توزيع كاغذ در سال آينده بستگي به اين دارد كه دولت يارانه مورد نياز براي خريد كاغذ را به موقع بپردازد در اين صورت براي انتشار كتاب در زمان نمايشگاه مشكلي وجود نخواهد داشت .



سخنگوي تعاوني ناشران تهران در حالي از بحراني نبودن بازار كاغذ خبر مي دهد كه تعدادي از ناشران براي چاپ كتابهايشان با مشكل كاغذ روبه رو هستند ، از سويي ديگر تعدادي از ناشران سهيمه كاغذ دريافتي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را در بازار سياه ، در محل هايي شناخته شده مانند خيابان ظهير الاسلام و ... به فروش مي رسانند !



تعدادي از ناشران كه خواستار عدم اعلام نام خود بودند ، در گفت و گو با مهر از مديران جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواستند تا در تخصيص كاغذ به ناشران تجديد نظر كرده و ناشران فرهنگي و خوش سابقه را مورد حمايت قرار دهد .



يك ناشر تصريح كرد : وزارت ارشاد در ارائه تسهيلات به ناشران ، بايد محصول يك سال گذشته آنها را مورد بررسي و قضاوت قرار بدهد تا معلوم شود كه دريافت كنندگان كاغذ و ساير تسهيلات تا چه اندازه به كار " نشر " كه متاسفانه كار جنبي و حاشيه اي برخي از ناشران است ، وفادار مانده اند ، هرچند متاسفانه در دوره هاي قبلي اين وزارتخانه بدون حساب و كتاب به ارائه تسهيلات پرداخته كه بازار سياه كاغذ خيابان ظهيرالاسلام فقط يكي از توابع آن است !