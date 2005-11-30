وعيدي: اولين گام، دستور كار و زمان بندي مذاكره با اروپا خواهد بود/ فقط تضمين عيني براي توليد سوخت اتمي درخاك ايران را موضوع اصلي مذاكره مي دانيم

دكتر جواد وعيدي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر "، با اشاره به پاسخ نامه سه كشور اروپايي به دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور مان گفت : در پي





نامه دكتر لاريجاني به سه كشور اروپايي در تاكيد بر پذيرفته بودن و پيگيري اصل و روش مذاكره براي تكميل چرخه سوخت ايران سه كشور انگليس فرانسه و آلمان به فاصله سه روز بعد از نشست شوراي حكام براي از سر گيري مذاكرات بدون هيچ پيش شرط اعلام آمادگي كردند . معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي درخصوص متن نامه سه كشور اروپايي درخصوص آغاز مذاكرات نيز گفت : محور عمده نامه استقبال از ابتكار دكتر لاريجاني است و در آن

بر آمادگي

اروپا براي از سرگيري مذاكرات " بدون پيش شرط" تاكيد شده است

.

معاون امنيت بين الملل شورايعالي امنيت ملي ، زمان پيش بيني شده براي مذاكرات و مكان آن را منوط به هماهنگي هاي چهار كشور خواند و گفت اين مذاكرات در ماه دسامبر و در يك كشور اروپايي جز اين سه كشور خواهد بود .



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين نامه شرطي براي آغاز يا محدوديتي براي محور مذاكرات گذاشته شده است گفت : در اين نامه آغاز مذاكرات موكول و منوط به اقدام خاصي از جانب ايران نشده است .



وعيدي درخصوص دستور كار مذاكرات گفت : طبيعتا براي وارد شدن به دور جديد مذاكرات در جلسات اوليه - كه از آن به عنوان جلسات رايزني و ساماندهي مذاكرات مي توان نام برد- اصول ، مباني و دستور كار مذاكره همچنين جدول زماني آن تعيين خواهد شد .



وي تاكيد كرد: از نظر طرف ايراني چارچوب مذاكرات ضوابط و مقررات آژانس است كه براي ساير كشور هاي عضو جاري است .



وعيدي اعلام كرد : ما معتقديم در دور جديد مذاكره با اروپايي ها نتيجه و حاصل مذاكرات نبايد وضع كردن يا بار كردن ضوابط و مقررات اضافي و جديد و خاص بر ايران باشد .



وي با تاكيد بر اينكه از نظر ايران فرايند مذاكرات بايد در مسير عادي شدن پرونده ايران درآژانس معنا شود گفت : اگر قرار باشد در اجلاس بعدي شوراي حكام همچنان پرونده ايران به صورت غير عادي و با تهديد ارجاع پرونده به شوراي امنيت و عنوان ساختن عدم پايبندي پيگير شود اساسا مذاكرات معنا و مفهوم نخواهد داشت .



سرپرست تيم مذاكره كننده هسته اي تاكيد كرد: تا وقتي قطعنامه 24 سپتامبر بخواهد به عنوان شمشيري توسط اروپايي ها بالاي سر مذاكرات هسته اي نگاه داشته شود روال مذاكرات غير طبيعي است و طبيعتا ادامه آن مفيد فايده نخواهد بود .





عادي شدن موضوع هسته اي ايران در آژانس نبايد به نتيجه مذاكرات موكول شود بلكه عادي شدن پرونده ايران را يكي از لوازم پيش برد مذاكرات مي دانيم.

معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي همچنين تاكيد كرد: عادي شدن موضوع هسته اي ايران در آژانس نبايد به نتيجه مذاكرات موكول شود بلكه عادي شدن پرونده ايران را يكي از لوازم پيش برد مذاكرات مي دانيم .



وعيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا در نامه سه كشور اروپايي موضوع خاصي از جمله آنچه از آن به عنوان طرح روسيه ياد مي شود به عنوان محور مذاكرات مطرح شده است ، گفت : از نظر طرف ايراني صرفا تضمين عيني براي تحقق توليد سوخت هسته اي در خاك ايران موضوع مذاكره است و لذا ساير موضوعات مربوط به فن آوري هسته اي مانند فراوري اورانيوم و يا تحقيقات و توسعه از نظر ما جزو موضوعات مذاكره نيست .



وي همچنين تاكيد كرد : اصل ديگر ما در مذاكره اين است كه ما "مذاكره براي مذاكره" را غير قابل قبول مي دانيم و در واقع معتقديم مذاكرات بايد زمانبندي و دستور كار مشخص داشته باشد .



وعيدي با بيان اينكه مذاكراتي كه فرآيند آن منجر به اتلاف وقت شود به معناي فرصت سوزي است، افزود : ما در پي اين هستيم كه محدوديت ها را تبديل به فرصت كنيم ، از فرصت ها حداكثر بهره را ببريم و هر جا فرصت وجود ندارد آن را پديد آوريم .



وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران متن نامه سه كشور اروپايي را قبول دارد و آن را به عنوان پيش زمينه آغاز مذاكرات مي پذيرد گفت : همانگونه كه در نامه دكتر لاريجاني به سه كشور اروپايي بر مواضع ايران تاكيد شده بود اروپاييها در اين نامه مواضع خود را بار ديگر تكرار كرده اند ولي مذاكره را منوط و موكول به هيچ شرطي نكرده اند .



معاون شوراي عالي امنيت ملي ياد آور شد : ما پيشنهاد اروپا مبني بر برچيدن چرخه سوخت را از كشور در 5 اوت نپذيرفتيم و در پاسخ به آن تعليق را از تاسيسات يو سي اف اصفهان برداشتيم تا اعلام كنيم كه ايران به هيچ عنوان از حق خود در دسترسي به انرژي صلح آميز هسته اي نخواهد گذشت .



سرپرست گروه مذاكره كننده ايران با اروپا با اشاره به داوطلبانه بودن تعليق فراوري اورانيوم در ايران توضيح داد : اروپا به اشتباه مذاكرات را متوقف كرد و خواستار تعليق مجدد شد ، ما بار ديگر براي نشان دادن حسن نيت خود از اروپا خواستيم تا دست از تهديد بردارد تا در باره تكميل چرخه سوخت ايران و غني سازي اورانيوم مذاكره و با تفاهم كار را آغاز كنيم و نامه اروپا پاسخ به اين نامه است .



وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت ارائه طرح غني سازي در خاك روسيه از سوي اروپا در مذاكرات دسامبر آيا ايران طرح هاي مقابلي براي ارائه دارد يا خير گفت : طرف ايراني طرح هاي ديگري در دست دارد كه مهمترين آن طرح رييس جمهور مبني بر مشاركت شركت هاي خارجي در غني سازي نطنز است .





هر طرح و پيشنهادي را كه متضمن اعمال حق ايران در توليد سوخت اتمي در خاك كشور باشد مي پذيريم .

وعيدي در ادامه گفتگو با خبرگزاري مهر سه اصل را به عنوان اصولي كه بايد در ارائه طرح هاي پيشنهادي به عنوان تضمينات عيني براي غني سازي اورانيوم در ايران مورد توجه اروپا قرار گيرد برشمرد و گفت : اولين اصل پذيرش طرح توسط ايران اين است كه متضمن اعمال حق ايران در توليد سوخت اتمي در خاك كشور باشد .



وي تاكيد كرد : همچنين هر طرح و پيشنهادي كه در آن حذف كل چرخه سوخت اتمي در ايران يا بخشي از آن را در ايران دنبال كند غير قابل پذيرش است .



وعيدي درعين حال تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران هر طرح و پيشنهادي را كه معنا و مفهومش مشاركت واقعي در غني سازي اورانيوم با كشورهاي ديگر باشد را خواهد پذيرفت .



معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي درپاسخ به سوالي در خصوص برخي تحليلها كه ادامه تعليق در ساير بخشهاي فن آوري هسته اي را به صلاح نمي انند و خواستار رفع تعليق آنها هستند، گفت : تعليق ها داوطلبانه است و هر زمان كه صلاح بدانيم آن را ملغي خواهيم كرد .





وي در خصوص برخي اخبار حاكي از برنامه ريزي ايران براي آغاز بكار نطنز در آينده اي نزديك، گفت: با توجه به اينكه غني سازي اورانيوم موضوع مذاكرات آتي ايران و اروپاست طبيعي است كه اگر مذاكرات روند رفع تعليق را تسهيل كند تحقق اين موضوع را در مسير مذاكرات جستجو مي كنيم واگرمذاكرات در اين مسير مانع تراشي كند تكميل چرخه سوخت و از سر گيري غني سازي را محدود به مذاكرات نخواهيم كرد .



وعيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا احتمال پذيرش محدوديت در سطح و درصد غني سازي اورانيوم در ايران وجود دارد گفت : طبق معيارها و ضوابط پذيرفته شده موضوع درصد غني سازي جزو حقوق كشورهاي متعهد به ان پي تي است و ايران خواهان احقاق حقوق كامل خود طبق ان پي تي است .

اگر اروپا در دور جديد مذاكرات در مسير تكميل چرخه سوخت مانع تراشي كند،از سر گيري غني سازي را محدود به مذاكرات نخواهيم كرد

وي در پاسخ به سوالي مبني بر تبعات تلاش اروپا و آمريكا براي همراه ساختن روسيه با خود در طرح انتقال بخشي از چرخه سوخت ايران به اين كشور گفت : اين بدان معناست كه مشكل غرب عدم همراهي روسيه است ، هر چند اين موضوع از طرف روسيه مطرح نشده است اما اگر موضوع را از ديدگاه اروپا و آمريكا ببينيم در مي يابيم كه مكانيسم آنها استفاده ابزاري از مواضع روسيه براي همراه سازي مسكو است .



وعيدي در پيروي روسيه از استراتژي اروپا و آمريكا ابراز ترديد كرد و گفت : هنوز زود است به اين نتيجه برسيم كه آيا روسيه خود را در اختيار كامل اروپا و آمريكا قرار خواهد داد يا خير.



وي درپاسخ به اين سوال كه آيا ايران با ورود روسيه به مذاكرات ايران و اروپا موافقت خواهد كرد ، با اشاره به اينكه آنچه از آن به عنوان طرح روسيه ياد مي شود صرفا رسانه اي است، گفت: ديپلماسي ايران ديپلماسي همه جانبه است ، ما با روسيه همواره در زمينه هسته اي همكاري داشته و داريم .



وي تاكيد كرد : ما از ايفاي نقش مستقل روسيه براي تحصيل و تحقق اعمال حق توليد سوخت هسته اي در ايران استقبال مي كنيم .



وعيدي دربخش ديگري از گفتگو با "مهر" درخصوص در خواست نماينده انگليس در نشست شوراي حكام مبني بر ارائه اسناد هسته ا يران به 5 كشور هسته اي جهان گفت : اين درخواستي كاملا غير قانوني است چرا كه اسناد همكاري كشورها با آژانس كاملا محرمانه است و اگر قرار باشد چنين اتفاقي بيفتد فلسفه همكاري هاي كشور ها با آژانس بين المللي انرژي اتمي زير سوال مي رود .



وي درخصوص ادامه همكاري هاي ايران و آژانس در پاسخ به اين سوال كه ايران به درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر بازديد ازساير مراكز كشور چه پاسخي خواهد داد گفت : هر درخواستي كه به معناي نقض امنيت ملي و حاكميت ملي ايران بوده و بر معيار هاي سه گانه ان پي تي اساسنامه آژانس و پادمان هسته اي و پروتكل الحاقي كه به صورت داوطلبانه در حال اجراي آن هستيم مغايرت داشته باشد ، به هيچ عنوان قابل پذيرش نخواهد بود .