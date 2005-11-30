جعفري اوضاع امنيتي عراق را با شاه عربستان مورد بررسي قرار داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير عراق در ديدار با مقامات عربستاني خود در اين كشور در مورد اوضاع امنيتي عراق و اعمال خشونت آميز آن به مذاكره پرداخت.

جعفري در اين سفر با سلطان بن عبدالعزيز ولي عهد و وزير دفاع اين كشور در ديدارهاي جداگانه به مذاكره كرد.

وي دراين ديدار از اهميت حمايت عربستان از عراق در شرايط حساس در كشورش قدرداني كرد.

نخست وزير عراق همچنين تاكيد كرد پيشنهاد عربستان براي برگزاري كنفرانس وفاق ملي عراق نقشي اساسي در نجات عراق از جنگ داخلي داشت.

روزنامه عكاظ نيز در مورد اين ديدار مي نويسد جعفري همچنين از عبدالله بن عبدالعزيز شاه عربستان خواست تا حمايت خود را ازعراقي ها ادامه دهد چرا كه عراقي ها نياز شديدي به اين حمايت و پشتيباني دارند.

درحالي در اين ديدار اوضاع امنيتي درعراق مورد بررسي قرار گرفت كه جلال طالباني رئيس جمهوري اين كشور آمادگي خود را براي مذاكره با گروه هاي شورشي اعلام كرد.