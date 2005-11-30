اخبار كوتاه از نهادهاي فرهنگي و هنري

اجراي نمايش "بالا و پايين"
نوجوانان گروه نمايشي كانون هنري رواق وابسته به فرهنگسراي نوجوان اقدام به اجراي نمايش "بالا و پايين" نمودهاند.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نوجوان، اين فرهنگسرا با هدف ايجاد انديشه هنر و خلاقيت و آفرينشهاي هنري و ديدارچهره به چهره نوجوانان با هنرمندان اقدام به اجراي نمايش "بالا و پايين" به كارگرداني علي خامه پرست، از اعضاي گروه رواق، با همكاري مركز آفرينشهاي هنري نوجوانان كرده است.
زمان اجراي اين نمايش روز پنجشنبه 10 آذر 84 ساعت 16 در خانه دوست فرهنگسراي نوجوان است.
جشنواره بزرگ ايدههاي برتر
فرهنگسراي نوجوان مسابقه ويژهاي را با عنوان "جشنواره ايدههاي برتر" براي نوجوانان شهر تهران طراحي كرده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي نوجوان، مسعود شريفي (رييس فرهنگسرا) با اعلام اين مطلب گفت: "فرهنگسراي نوجوان از آغاز فعاليتهاي فرهنگي و هنري خود شاهد حضور پرشور، فعال و موثر نوجوانان در طراحي و اجراي برنامهها بوده است. از اين پس هم طبق سياست سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، اين فرهنگسرا اهم فعاليتها را در طراحي و مديريت اجرايي توسط خود نوجوانان برگزار مي كند و به بهترينها تنديس نوجواني اهدا ميشود."
در مسابقهاي كه به همين منظور طراحي شده، به 10نفر از طرحهاي برگزيده جوائز ارزشمند سفر حج عمره همراه پدر و مادر اهدا خواهد شد. نوجوانان تا 30 دي ماه 84 مي توانند طرحهاي خود را براي شركت در اين رقابت به آدرس شهرك وليعصر، انتهاي خيابان حيدري جنوبي، خيابان پژاند، بوستان لواساني (روابط عمومي) ارسال كنند. تلفن: 66207068
نمايشگاه طراحي در نگارخانه لاله
نگارخانه لاله وابسته به منطقه شمال سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اقدام به برگزاري نمايشگاه طراحي با تكنيك آب مركب كرده است.
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي منطقه شمال، آثار ارائه شده در اين نمايشگاه كه توسط فرزانه نيكپي خلق شده از 12 لغايت 17 آذرماه و به تعداد 50 قطعه در ابعاد 40*30 و 50*40 براي بازديد عموم داير ميگردد.
فرزانه نيكپي كه از دانشگاه زاهدان در رشته نقاشي فارغالتحصيل شده، از سال 1375 نمايشگاههاي گروهي و انفرادي متعددي را در تبريز، آذربايجان غربي و تهران برپا كرده است.
علاقمندان ميتوانند براي بازديد از اين نمايشگاه از ساعت 13-9 و 19-15به نشاني دكتر فاطمي، ضلع شمالي پارك لاله، جنب هتل لاله مراجعه يا با شماره 88960492 تماس حاصل نمايند.
جشنواره پروانهها
فرهنگسراي ولاء با همكاري مدارس استثنايي شهر ري به مناسبت دوازدهم آذرماه، سالروز جهاني معلولين، اقدام به برگزاري "جشنواره پروانهها" با مشاركت مدارس استثنايي عبدالعظيم، دانش، طاهر، الهام و شيخ محمد خياباني مينمايد.
جشنواره فوق روز يكشنبه 13 آذر ساعت 8 الي 13 در سالن شهيد آويني فرهنگسراي بهمن با حضور مسئولين محترم منطقه 20شهر ري و800 نفر از دانشآموزان استثنايي (نابينا، ناشنوا، كمتوان ذهني و كمتوان جسمي) و كادر آموزشي به علاوه حاميان و خيرين برگزار ميشود.
اهداف اين برنامه افزايش نشاط و بالندگي در بين جامعه معلولين شهر ري و خانوادههاي ايشان به علاوه ارتباط مردم و جامعه و مسئولين با فعاليتها و تواناييهاي آنها و همچنين مرتبط نمودن مراكز شهر ري با مراكز آموزشي فوق است.
اين برنامه شامل بخشهاي هنري و نشاط آور از توانمندي دانشآموزان استثنايي و تقدير از برگزيدگان دانشآموزان استثنايي و مربيان آنها و حاميان و خيرين است. به همين مناسبت نمايشگاه توانمنديهاي اين عزيزان شامل آثار هنري، صنايع دستي، كارهاي توليدي، شيوههاي فن آوري، متد آموزش و ارتقاء اجتماعي اين عزيزان به مدت يك هفته در فرهنگسراي بهمن برقرار است.
گردهمايي بزرگ خدام مساجد
به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، گردهمايي بزرگ خدام مساجد با حضور بيش از پانصد نفر از خدام و رياست محترم مركز رسيدگي به امور مساجد و مسئولين مربوط برگزار ميشود و طي مراسم باشكوهي علاوه بر برنامههاي متعدد از آنان تجليل و قدرداني به عمل خواهد آمد.
اين برنامه روز شنبه 12 آذر راس ساعت 30/8 در مسجد امام زمان (عج)، خيابان آزادي، نبش خيابان بهبودي برگزار ميشود.
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