پاسخ مبهم استراو به نمايندگان انگليس درباره علت مواضع دوگانه لندن درخصوص مسائل هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه،وزير امور خارجه انگليس اخيرا در اظهارات بي پايه و اساس ادعا كرد كه "حقيقت مسلم اين است كه ايران در حال توسعه تسليحات دوربرد است."

"جك استراو" در مجلس عوام اين كشوردر پاسخ به سئوال " ديويد هميلتون" عضو پارلمان انگليس و از حزب كارگر كه " چه چيزي اين حق را به ما مي دهد كه بگوييم ما مي توانيم انرژي هسته اي خود را توسعه دهيم و در همين زمان به كشورهاي ديگر بگوييم كه شما از حق توسعه انرژي هسته اي برخوردار نيستيد؟، " پاسخ داد: سخنان شما به معناي اين است كه ايران در حال توسعه انرژي هسته اي است و براي استفاده از اين فناوري براي توسعه تسليحات هسته اي تلاش نمي كند."



وي درپاسخ به اين سئوال كه چه برنامه هايي براي مقابله با وضعيت تسليحات ايران كه در حال توسعه توانمندي خود براي رسيدن به سواحل جنوب انگليس است، مناسب مي باشد؟ مدعي شد : اين حقيقت كه دولت ايران در حال توسعه موشكهاي دوربرد است، مسلم و مشخص است اما اين احتمال كه آنها درحال استفاده از برنامه هسته اي خود براي توسعه تسليحات هسته اي هستند، هنوز قطعي نشده است.



وي با وجود اين ديدگاه متزلزل درادامه سخنانش خاطرنشان كرد كه شواهد كاملي وجود دارد كه اين مسئله نگراني هاي مهمي را در ذهن جامعه بين المللي ايجاد كرده است.



استروا در ادامه افزود كه ايران در سطح پاييني ازگزينه هاي توسعه يك برنامه تسليحات هسته اي قرار دارد و رويكرد كنوني براي كنترل آن (برنامه هسته اي) مطلوب است.



وزيرامور خارجه انگليس اين اظهارات را زماني بيان داشت كه ايران، طرح روسيه براي انتقال غني سازي اورانيوم ايران به خاك خود را رد كرد.

اين خبرگزاري در ادامه اين خبر آورده است : جواد وعيدي مذاكره كننده هسته اي ايران به تازگي اعلام كرد كه ايران تنها انجام چرخه سوخت هسته اي را در خاك خود مي پذيرد و در صورت تهديد ارجاع مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت به مذاكرات با اروپا ادامه نخواهد داد.



توني بلر نخست وزير انگليس نيز روز گذشته سياستهاي كشورش را در رابطه با ساخت نيروگاههاي هسته اي جديد اعلام كرد.



متذكر مي گردد كه آمريكا و غرب در تلاش هستند تا با سياسي كردن و جنجال سازي برنامه هسته اي ايران، افكار بين المللي را نسبت به برنامه هاي هسته اي صلح آميز كشورمان تخريب كنند وهمواره تلاش مي كنند كه مسئله هسته اي را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهند . اين درحالي است كه آنان با زيرپا گذاشتن توافقنامه هاي بين المللي درحال توسعه زرادخانه تسليحات هسته اي خود هستند.