"صبا" ارگان رسمي حزب "اعتماد ملي" نيست / از "شمس الواعظين" و "بهنود" براي همكاري دعوت كرده ام

بهروز افخمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب اعلام كرد: براي راه اندازي اين شبكه، تا كنون 300 ميليون تومان سرمايه گذاري شده است كه با اين رقم تنها مي توان يك فيلم سينمايي توليد كرد.

وي در عين حال ابراز اميدواري كرد كه از ابتداي فعاليت شبكه متبوعش بتواند با جذب آگهي هاي خارج از كشور به ويژه آگهي هاي بازارهاي دوبي هزينه هاي صبا را تامين كند.

افخمي با تاكيد بر اينكه "صبا" ارگان رسمي حزب اعتماد ملي نيست، افزود: اين شبكه در كنار برنامه هاي روزانه خود، ساعاتي را در طول هفته به انعكاس اخبار و تحولات اين حزب اختصاص خواهد داد كه البته در ابتداي آن نيز اعلام مي شود اين بخش از برنامه ها، منعكس كننده ديدگاه ها و فعاليت هاي حزب بوده و الزاما نظر مديريت شبكه نيست.

وي با بيان اين كه "به علت برخي مشكلات"، به جاي ثبت شبكه صبا در يك كشور اروپايي آن را در"منطقه آزاد رسانه اي دوبي" ثبت كرده ام، عمده برنامه هاي اين شبكه را خبر، تحليل و تفسير، مستند و گفت و گو در زمينه هاي مختلف عنوان كرد و اظهار داشت: برنامه هاي اين شبكه به زبان انگليسي نيز به مخاطبان ارايه مي شود.

از مدير شبكه صبا در خصوص همكاران اين شبكه و انتشار برخي خبرها در خصوص مجريان آن سوال شد و افخمي پاسخ داد : گر چه هيچ اشكال و مانعي براي همكاري "هديه تهراني" با شبكه صبا وجود نداشت، اما به علت آن كه توان پرداخت دستمزد او را نداريم، از همان ابتدا قصد نداشتيم كه از وي به عنوان مجري شبكه استفاده كنيم.

افخمي ادامه داد: در حالي كه اين مساله را بارها و بارها اعلام كرديم كه خانم تهراني با ما همكاري ندارد و اخباري كه در اين زمينه گفته مي شد را تكذيب كرديم ، هنوز برخي از صاحبان نشريات به فروش نرفتني ترجيح مي دهند با نديده گرفتن اين مساله از نام و تصوير وي براي بالا بردن تيراژ خود استفاده كنند.

مدير شبكه صبا با تاييد خبر همكاري "مسيح علي نژاد" خبرنگار روزنامه همبستگي با اين شبكه اظهار داشت: علي نژاد به پيشنهاد من و به عنوان "خبرنگار" با صبا همكاري مي كند.

وي افزود: علي نژاد اكنون مشغول توليد برنامه در زمينه مسايل سياسي روز است.

افخمي در ادامه با تاكيد بر اين كه "هنوز فهرست همكاران شبكه صبا نهايي نشده است"، چند تن از همكاران خود در اين شبكه را معرفي كرد.

به گفته مدير شبكه ماهواره اي صبا، محمدعلي ايزدي كه تا سال 1376 مديريت شبكه جهاني "جام جم" صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را بر عهده داشت و پيش از آن نيز داراي مسووليت هاي مختلف در اين سازمان بود، قائم مقام و معاون سياسي شبكه ماهواره اي صباست.

به گزارش "مهر" افخمي افزود: محمود رياحي كه 12 سال پيش به آمريكا رفت و پيش از آن كه شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان لوس آنجلسي متداول شود، با حمايت جمهوري اسلامي ايران شبكه "آفتاب" را براي ايرانيان مقيم آن كشور راه اندازي كرد، نيز سرپرستي توليد شبكه صبا را عهده دار خواهد بود.

وي در عين حال از بهنود ، شمس الواعظين و ملك زاده به عنوان ديگر همكاران احتمالي شبكه متبوعش نام برد و گفت: "مسعود بهنود" روزنامه نگار ايراني ساكن انگليس و "مهرداد ملك زاده" افرادي هستند كه براي تفسير اخبار شبكه صبا و اجراي گزارش هاي روزانه آن انتخاب شده اند.

افخمي در خصوص همكاري بهنود توضيح داد: از وي براي همكاري با شبكه صبا در انگليس درخواست كرده ايم و چناچه او با اين پيشنهاد موافقت كند، در جهت استفاده از تجربيات او براي ما منعي وجود ندارد.

مدير شبكه ماهواره اي صبا در پايان ابراز اميدواري كرد كه بهنود و شمس الواعظين دعوت وي براي همكاري با صبا را بپذيرند.