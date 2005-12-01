امامزاده سيد نجم الدين(ع) خميني شهر 700 سال قدمت دارد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، با توجه به مصالح به كار رفته در بناء اين آرامگاه و سازه هاي موجود و لوح سنگي قبر مطهر كه تاريخ 725 ه. ق بر آن حك شده است برداشت مي شود كه اين آرامگاه داراي قدمت تاريخي 700 ساله است.

در حال حاضر آستان اين امامزاده داراي حرم ، گنبد و ضريح قديمي است كه در روزگاران گذشته احداث گرديده و همواره مورد احترام مردم منطقه و به ويژه زائران علاقه مند از سراسر استان اصفهان است.

امامزاده سيد نجم الدين (ع) روزگار خود را به پند و اندرز به مردم در نقاط مختلف گذرانده و نهايت در منطقه جوي آباد قديم خميني شهر به ديار حق شتافته است .

طرح هاي عمراني اين بقعه متبركه با مشاركت هيات امناء و مردم نيكوكار زير نظر اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خميني شهر در دست اجرا است.