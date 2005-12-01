  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۹:۱۵

امامزاده سيد نجم الدين(ع) خميني شهر 700 سال قدمت دارد

امامزاده سيد نجم الدين(ع) خميني شهر 700 سال قدمت دارد

بناي آرامگاه امامزاده سيد نجم الدين از نوادگان امام سجاد(ع) در محدوده جنوب غربي شهرستان خميني شهر واقع و بيش از 700 سال قدمت تاريخي دارد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، با توجه به مصالح به كار رفته در بناء اين آرامگاه و سازه هاي موجود و لوح سنگي قبر مطهر كه تاريخ 725 ه. ق بر آن حك شده است برداشت مي شود كه اين آرامگاه داراي قدمت تاريخي 700 ساله است.

در حال حاضر آستان اين امامزاده داراي حرم ، گنبد و ضريح قديمي است كه در روزگاران گذشته احداث گرديده و همواره مورد احترام مردم منطقه و به ويژه زائران علاقه مند از سراسر استان اصفهان است.

امامزاده سيد نجم الدين (ع) روزگار خود را به پند و اندرز به مردم در نقاط مختلف گذرانده و نهايت در منطقه جوي آباد قديم  خميني شهر به ديار حق شتافته است .

طرح هاي عمراني اين بقعه متبركه با مشاركت هيات امناء و مردم نيكوكار زير نظر اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان خميني شهر در دست اجرا است.

کد مطلب 259924

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها