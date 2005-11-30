علي دهباشي يادنامه " بزرگ علوي " را به دست چاپ سپرد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « بشنو اي آزادي » با موضوع بررسي زندگي و شعر فرخي يزدي ، به قلم حسين مسرت در 750 صفحه توسط نشر ثالث به چاپ خواهد رسيد .

اين كتاب كه جلد 21 از مجموعه زندگي و شعر ادبياي معاصر ايران است به زندگي " ميرزا محمد فرزند محمد ابراهيم سمسار زاده يزدي " مشهور به " فرخي يزدي " از مبارزان مشروطه مي پردازد . زماني كه او در يزد به فعاليت سياسي مي پرداخت به دليل سرودن يك شعر انقلابي به زندان افتاد و به فرمان حاكم يزد دهان او را دوختند.

در زمان كودتاي رضاخان نيز در 1299 نيز مدتي در زندان بود و در سال 1300 خورشيدي با مشكلات فراوان امتياز روزنامه " طوفان " را گرفت . روزنامه طوفان از مهمترين و پرفروش ترين روزنامه هاي ايران بود و چون از طرف حكومت از فروش آن جلوگيري مي شد، فرخي خود آنرا در خيابانهاي تهران با صداي بلند به مردم عرضه مي كرد. طوفان در طول مدت انتشار پانزده بار توقيف و پس از چندي با استفاده از امتياز روزنامه هاي ديگر منتشر شد.

فرخي در سال 1307 خورشيدي به نمايندگي مردم يزد انتخاب شد و در مجلس شوراي ملي جزو اقليت قرارگرفت و اغلب با وكلاي اكثريت مجلس شوراي ملي در حال مشاجره و منازعه بود. او پس ازاين موقعيت از ايران مهاجرت كرد و در مهاجرت نيز مقالات و اشعار انقلابي خود را منتشر ساخت ، تا آنجا كه دولت آلمان او را مجبور به ترك برلين كرد . فرخي به ايران بازگشت و به نشر دوره دوم روزنامه طوفان پرداخت كه آخرين شماره از آن در بهمن 1307 خورشيدي منتشر گرديد . فرخي يزدي در سال 1318 در سن 52 سالگي توسط عوامل رضا خان به قتل رسيد .

« يادنامه بزرگ علوي » به كوشش علي دهباشي در 830 صفحه ، با مقالاتي از نويسندگان و دوستان اين نويسنده معاصر به چاپ مي رسد .