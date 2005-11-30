با آمادگي خوبي عازم قطر مي شويم // سال آينده با كارخانه خواهم بود

محمد تركاشوند ملي پوش تيم پيكان تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: تمرينات تيم ملي از روزشنبه آغازشد وبچه ها صبح وعصر تمرين مي كنند وبا توجه به آمادگي كه ازحضور درليگ دارند، با مربيان هماهنگ كارمي كنند. به طوركلي از ابتداي هفته تمرينات خوبي را پشت سرگذاشتيم وحالا با آمادگي خوبي عازم قطر مي شويم.

وي درمورد حضور درتمرينات گفت: هدف من استراحت درتعطيلات نيم فصل بود و اين را نيزبه اطلاع مسوولين فدراسيون رساندم، ولي با اين درخواست من مخالفت شد وگفتند حضورشما دركنار تيم باعث روحيه وتاثيرگذاراست ومن نيزقبول كردم، اميدوارم كه بتوانم كمك موثري براي تيم ملي باشم.

تركاشوند درمورد ليگ وبازيهاي فشرده آن گفت: هفته اي2 بازي خيلي سنگين است ومشكلات زيادي ايجاد مي كند، تيمها نمي توانند با انجام تمرينات مستمرنقاظ ضعف خود را پوشش دهند، مسير بين تيمها را بايد با توبوس طي كنيم كه اين خود خستگي زيادي ايجاد مي كند.

همين دليل كيفيت مسابقات نيزتحت شعاع قرارمي گيرد، ابتدا اميدواريم دوربرگشت با برنامه ريزي بهتر رقابتها درسطح مطلوبتري برگزارشود.

وي درمورد بازي درتيمي غير ازصنام گفت: من10 سال درصنام بازي كردم و علاقه اي به جدا شدن ازكارخانه را نداشتم، ولي شرايط طوري شد كه عليرغم ميل باطني مجبور به انجام آن شدم. ولي سال آينده سعي مي كنم جايي بازي كنم كه مصطفي كارخانه حضور داشته باشد.