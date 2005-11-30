مسلمانان كاتالونيا خواستار احقاق كامل حقوق خود شدند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "محمد حلول"، سخنگوي شوراي اسلامي كاتالونيا اظهار داشت: مسلمانان در اسپانيا خواستار احقاق كامل حقوق مدني خود هستند تا همراه با همشهريان خود در راستاي آبادي كشوري كه در آن زندگي مي كنند گام بردارند.

در طول نشستي كه روز دوشنبه در كاتالونيا برگزار شد يك هيئت اعزامي از نمايندگان مسلمانان كاتولينا، سندي را به " خوزه لوئيس رودريگرز زاپاته رو" نخست وزير اسپانيا ارائه كرده و طي آن خواستار تشديد تلاش در راستاي ادغام كامل مهاجران در جامعه اسپانيا شدند.

"حلول" تأكيد كرد: مسلمانان نمي خواهند در محله ها و شهرك هاي كثيف زندگي كنند و شرايطي مشابه مسلماناني داشته باشند كه در برخي از كشورهاي اروپايي به سر مي برند.

وي افزود: "زاپاته رو" در طول اين نشست كه با حضور رهبران يهودي و كاتوليك برگزار شد از نيازهاي مسلمانان مطلع شد.

اين ديدار همزمان با نشست سه روزه گروه اتحاد تمدنهاي سازمان ملل تشكيل شد.

اسپانيا داراي 600 هزار نفر مسلمان در جمعيت 40 ميليوني خود است كه از اين تعداد 100 هزار نفر مهاجر مسلمان مراكشي در كاتولينا به سرمي برند.

اين منطقه از سال 1979 به صورت مستمر به سطوح بيشتري از استقلال دست مي يابد و اين امر راه اقليتها را براي نيل به موفقيت تسهيل مي كند؛ امري كه در ديگر شهرهاي اسپانيا دشوارتر به نظر مي رسد.

نمايندگان مسلمان كاتالونيا از "زاپاته رو" خواستند توجه بيشتري نسبت به موضوع مهاجران مبذول دارد.

مسلمانان طي اين سند از كشورهاي اروپايي به ويژه اسپانيا خواستند موضوع مهاجرت را جدي گرفته و با روند رو به رشد مهاجران آفريقاي شمالي برخورد كنند.