نگاهي به تاريخچه دو دوره گذشته بازيهاي غرب آسيا

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" ازقطر اين مسابقات دردوازده رشته برگزار مي شود وكشورمان در11 رشته اين رقابتها شركت مي كند. در زيرنگاهي داريم به دو دوره اين رقابتها كه به ميزباني كشورهاي ايران وكويت برگزارشد.

اولين دوره بازيهاي غرب آسيا

تشكيل فدراسيون بازيهاي غرب آسيا دراجلاس دبيران كل كميته هاي ملي المپيك آسيا 14 فروردين ماه 1375 درشهر دهلي نو به شوراي المپيك آسيا پيشنهاد شد و سپس مراتب درجلسه هيات رييسه شوراي مسوول در تايلند مطرح و به تصويب رسيد.

پيشنهاد ميزباني نخستين دوره بازيهاي غرب آسيا توسط كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران درتاريخ 11 تيرماه 1375 رسما توسط شوراي المپيك آسيا تاييد شد و بدين ترتيب مقررشد اولين دوره اين بازيها درآبان ماه 1376 درتهران برگزارشود.

مجمع موسسات فدراسيون بازيهاي غرب آسيا در ارديبهشت ماه 1376 درتهران تشكيل جلسه داد وضمن تصويب اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، تهران را بعنوان محل دائمي دبيرخانه اين فدراسيون انتخاب كرد.

براين اساس نخستين دوره بازيهاي غرب آسيا با شركت كشورهاي سوريه، اردن، لبنان، يمن، تركمنستان، قزقيزستان، تاجيكستان وكويت در رشته هاي دووميداني، بدمينتنگ، بسكتبال، بوكس، شمشيربازي، دوچرخه سواري، فوتبال، ژيمناستيك، هندبال، جودو، كاراته، تيراندازي، شنا، شيرجه، تنيس روي ميز، وزنه برداري و كشتي برگزارشد.

درپايان نخستين دوره بازيهاي غرب آسيا ايران با كسب 65 مدال طلا ،40 نقره و 57 برنزبه مقام قهرماني دست يافت وقرقيزستان وكويت دررده هاي دوم وسوم جاي گرفتند.

دومين دوره بازيهاي غرب آسيا

دومين دوره بازيهاي غرب آسيا درسال 2002 ميلادي دركشوركويت برگزارشد كه طي آن كشورهاي كويت، عربستان، ايران، سوريه، قطر، اردن، لبنان، امارات، يمن، بحرين وعمان در10 رشته كاراته، ژيمناستيك، دووميداني، شنا، فوتبال، هندبال، بسكتبال، اسكواش، ششميربازي، شيرجه با يكديگربه رقابت پرداختند.

درپايان اين رقابتها تيم كويت با 31 مدال طلا ، 22 نقره و19 برنزبه مقام قهرماني دست يافت و تيم عربستان سعودي با11 طلا ، 7 نقره و 8 برنزدوم شد وجمهوري اسلامي ايران با 9 طلا،11 نقره و16 برنزدرجايگاه سوم ايستاد.

سومين دوره بازيهاي غرب آسيا

سومين دوره بازيهاي غرب آسيا به ميزباني شهر دوحه قطر برگزارمي شود كه اين كشورسال آينده ميزباني پانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي را برعهده دارد.

سومين دوره بازيهاي غرب آسيا در رشته وزنه برداري، تيراندازي، هندبال، ژيمناستيك، شمشيربازي، فوتبال، بولينگ، بسكتبال، دو وميداني، واليبال ، شنا و شيرجه برگزارخواهد شد.