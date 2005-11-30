ملت رشيد ايران اجازه تضييع حقوق خود در انرژي هسته اي را نخواهد داد / ايلام با توجه به امكانات در نقطه شايسته خود قرار ندارد / واژه "محروم" بايد از انتهاي نام مقدس ايلام زدوده شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به ايلام، رئيس جمهور پيش از ظهر امروز پس از ورود به شهر ايلام و تجديد ميثاق با آرمان هاي شهدا و امام راحل در گلزار شهداي اين شهر، در ورزشگاه تختي در ميان شور و استقبال باشكوه مردم ايلام حاضر شد.

احمدي نژاد به مردم ايلام گفت: ايلامي هاي قهرمان در طول دوران دفاع مقدس و در سخت ترين شرايط، مناطق مرزي را رها نكردند و با استواري و توكل بر خدا و تقديم بهترين جوانان از مرزهاي طولاني استان ايلام در مقابل تجاوز بدترين دشمنان بشريت مردانه ايستادند.

رييس جمهور مردم ايلام را از لحاظ فرهنگ، تمدن ، شعر، ادب، سخت كوشي، مهرباني و پايمردي از جمله سردمداران كشور دانست و با بيان اين كه ايلام ديار مردان شجاع و زنان فرهيخته است، افزود: ايلام به دشمنان اين مرز و بوم درسي داده كه ديگر فكر تجاوز را به سر خود راه ندهند چرا كه سراسر تاريخ عبرت و آيينه جاري سنت هاي الهي است.

احمدي نژاد نبرد ملت ايران در مقابل متجاوزان را نبري الهي و جبهه حق در مقابل جبهه باطل دانست و گفت: خداوند به مومنين وعده داده است كه اگر شجاع، صبور و با وحدت در مقابل دشمنان بايستند ولو اين دشمنان تمام عالم باشند پيروزي از آن مومنين خواهد بود.

وي افزود: اگرچه جنگ نظامي با دشمنان پايان يافته اما مقابله بدخواهان، زورگويان و استكبار جهاني با عدالت، آزادي و سرافرازي ملت ايران پايان نيافته است و امروز آنان با بسيج همه امكانات نظامي و اقتصادي و ساير امكانات خود در تلاش هستند تا ملت ما را از حقوق خود مرحوم كنند.

احمدي نژاد با مخاطب قرار دادن نظام سلطه تاكيد كرد: تا روزي كه اين جوانان رشيد، هوشمند و آگاه ايران اسلامي در صحنه هستند اجازه نخواهند داد ذره اي از حقوق ملتمان پايمال شود.

رئيس جمهور با اشاره به اينكه كساني مي خواهند مانع از رسيدن ملت ما به فناوري هسته اي شوند، گفت: امروز كساني كه زرادخانه هاي هسته اي آنها مالامال از سلاح هسته اي است و از اين سلاح ها بارها عليه ملل بي دفاع استفاده كرده است و دو سال پيش در جنگ عراق از اورانيوم ضعيف شده استفاده كردند، امروز در حال پاره كردن حنجره هاي خود هستند و با اين كار مي خواهند جلوي دسترسي ملت ايران به انرژي هسته اي را بگيرند.

وي داشتن فناوري صلح آميز هسته اي را حق ملت ايران دانست و افزود: دانشمندان و جوانان ما با ابتكار و خلاقيت به اين فناوري رسيده اند كه و مطمئن باشيد تا رسيدن به آخرين نقطه اين فناوري ايستادگي خو اهند كرد و اجازه نخواهند داد دشمنان حقوق حقه ملت ما را ضايع كنند.

گزارش خبرنگار"مهر" مي افزايد در اين بخش از سخنان رئيس جمهور مردم با سر دادن شعار انرژي هسته اي حق مسلم ماست حمايت خود را از مواضع مقتدرانه دولت اعلام كردند.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود گفت: امروز قدرت هايي كه حداقل در صد سال اخير هر گاه تضييع حقوق ملت ها در ميان بوده حضور داشته اند و دست به جنايات متعدد زده اند و حتي براي راه اندازي كارخانه هاي تسليحاتي خود جنگ به راه مي اندازند و با به كاربردن سلاح شيميايي و يا حمايت از جنايت هاي صدام بي آبرو در مقابل خواست ملت ها و حقوق آنان مي ايستادند و يا امروز در فلسطين مظلوم مردم را از خانه خود به اسارت مي برند امروز در مقابل ملت ما داعيه دار حقوق بشر شده اند اما اين سلاح ها و فشارهاي سياسي تاثيري در اراده الهي ملت ايران براي ميل به قله هاي پيشرفت نخواهد داشت.

رئيس جمهور مردم ايلام را مردمي با فرهنگ و داراي جوانان با استعداد، پرتلاش و انقلابي دانست و ضمن تجليل از آيت الله حيدري و علماء و شعرا و بزرگان اين استان گفت: علي رغم همه استعدادهاي مادي موجود در اين استان همانند گاز و منابع معدني ايلام در نقطه شايسته خود قرار ندارد اما خدمتگزاران مردم در دولت آماده اند تا دست در دست مردم ايلام در يك تلاش همگاني واژه "محروم" از انتهاي نام مقدس ايلام زدوده شود.

احمدي نژاد از جمله مسائل مورد پيگيري دولت در استان ايلام را عمران شهري، اقتصاد كشاورزي، صنعت، گردشگري و مرزهاي فعال آن با كشور همسايه دانست و گفت: با توافقات انجام شده با عراق مرز استان ايلام به زودي به روي زائران گشوده خواهد شد و مردم ايران اسلامي از اين مرز براي زيارت عتبات عاليات عزيمت خواهند كرد.

وي افزود: مسائل اشتغال، گاز، آب، كشاورزي و مسكن ايلام عصر فردا در جلسه دولت در ايلام و بعد سفر وزراء به همه شهرها بررسي خواهد شد و چشم انداز چهارساله دولت در مورد اين استان ترسيم مي شود.

رئيس جمهور در پايان تاكيد كرد: اميدوارم جلسه دولت در ايلام به اندازه پاكي مردم اين استان مملو از تصميمات سازنده باشد.

پيش از سخنان رئيس جمهورف همتي نماينده ايلام درمجلس ، لطفي نماينده ولي فقيه در استان ايلام و احمدي استاندار فعلي ايلام در سخناني ضمن خير مقدم به رئيس جمهور و هيات دولت، بخش هايي از مشكلات اين استان را گزارش دادند.