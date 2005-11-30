مربي تيم فوتبال اميد: در پست دروازه باني با خلاء روبرو هستيم // براي صعود بايد كويت را شكست دهيم

مجيد جهانپور مربي تيم فوتبال اميد كشورمان درگفتگو با خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: تيم اميد از 3 ماه گذشته به طورجدي كار آماده سازي و سازماندهي تيمي را آغازكرد وتاكنون درچند مرحله از بازيكنان واجد شرايط سني وفني دعوت به عمل آورد وتلاش مي كند تا با گزينش نفرات شايسته مجموعه اي منسجم و يكپارچه را براي راهيابي به المپيك پكن آماده كند.

جهانپور درخصوص تيم اعزامي به بازيهاي غرب آسيا اظهارداشت: با تلفيقي از بازيكنان با تجربه وجوان دراين مسابقات به ميدان خواهيم رفت وضمن اينكه به كسب نتيجه توجه داريم تلاش مي كنيم با توجه به وضعيت تيمهاي رقيب ازحداكثر نفرات جوان و اميد درتركيب اين تيم بهره بگيريم.

مربي تيم فوتبال اميد پيرامون دعوت از دودروازه بان بزرگسال تركيب تيم اميد اظهارداشت: فوتبال ما مدتي است درپست دروازه باني با خلاء نفرات نخبه روبرو است و اين مشكل هم درتيم اميد وجود دارد ازهمين روز با توجه به كمبود زمان صلاح ديديم دراين پست كليدي از دو دروازه بان با تجربه وبزرگسال استفاده كنيم تا درآينده ازميان دوازه بانان سده سني اميد نفرات شايسته اي را به اردو دعوت كنيم.

وي درمورد وضعيت تيمهاي رقيب وشناخت ازقدرت تيمهاي شركت كننده دراين دوره از رقابتها گفت: تيمهاي عربي هم همواره برخلاف آنچه كه ادعا مي كنند با تمام توان خود درمسابقات بين المللي ظاهرمي شوند و پيش بيني مي كنيم اين بارهم اغلب تيمهاي عربي با قدرت تمام پاي به صحنه مسابقات بگذارند وشاهد رقابتهاي سنگين و فشرده اي باشيم.

جهانپور درمورد گروه بندي تيم ايران گفت: ما با وجود تيمهاي كويت وقطر درگروه سختي قرارگرفته ايم وبا توجه به اينكه ازهرگروه يك تيم به مرحله بعد صعود مي كنند، كاربسيار دشواري را پيش رو داريم، ولي قصد داريم با شكست كويت دربازي اول شانس صعود تيم به دوربعد را افزايش دهيم.