تيم اميد از انگيزه بالايي برخوردار است

آندرانيك تيموريان ملي پوش تيم فوتبال ايران درگفتگو با " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: درحال حاضر تيم در شرايط خوبي بسرمي برد و انگيزه زيادي نزد جوانان تيم براي درخشش در رقابتها ديده مي شود.
وي درخصوص تيمهاي حاضر درمسابقات گفت: تيمهاي قطر وكويت ازجمله تيمهاي بسيارخوب هستند كه همواره درمقابل ايران بسيار قدرتمند حضور پيدا مي كنند كه اميدوارم با همت بازيكنان بتوانيم به نتيجه مطلوب دست پيدا كنيم.
تيموريان درخاتمه گفت: كسب عنوان قهرماني مسابقات مي تواند تا حد زيادي انتقادات ازتيم ايران را كم كند، ضمن اين كه به آمادگي وهماهنگي تيم ملي كمك شاياني كند.
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