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۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

رئيس منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي در گفتگو با "مهر" :

سازمان مركزي دانشگاه آزاد موظف به تامين بودجه پژوهشي دانشگاه هاي كوچك است

سازمان مركزي دانشگاه آزاد موظف به تامين بودجه پژوهشي دانشگاه هاي كوچك است

رئيس منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي گفت: توليد علم در دانشگاه آزاد نسبت به 10 سال گذشته رشد چشمگيري داشته است به طوريكه روند رشد پژوهشي در دانشگاه آزاد مثبت است.

دكتر "احمد شاه رواني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: پژوهش در دانشگاه ها بستگي به  امكانات پژوهشي واحدهاي دانشگاهي دارد و مسلما در واحدهاي دانشگاهي بزرگتر و جامعتر پژوهش رونق بيشتري دارد.

نماينده دانشگاه آزاد اسلامي در سازمان ملي جوانان با اشاره به اختصاص 5 درصد از درآمد دانشگاه ها به تحقيق و پژوهش گفت: مقالات منتشر شده در دانشگاه آزاد اسلامي در مجلات داخلي و خارجي نسبت به 10 سال گذشته چند برابر شده است كه با افزايش بودجه پژوهشي در سال هاي آينده شاهد رشد پژوهش و توليد علم در دانشگاه آزاد خواهيم بود.

وي در خصوص واحدهاي دانشگاهي كوچكتر اظهار داشت: چنانچه واحدي توانايي جذب ميزان تعيين شده براي بودجه هاي پژوهشي را نداشته باشد سازمان مركزي موظف به حمايت و تامين بودجه است.

کد مطلب 260030

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