سازمان مركزي دانشگاه آزاد موظف به تامين بودجه پژوهشي دانشگاه هاي كوچك است

دكتر "احمد شاه رواني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: پژوهش در دانشگاه ها بستگي به امكانات پژوهشي واحدهاي دانشگاهي دارد و مسلما در واحدهاي دانشگاهي بزرگتر و جامعتر پژوهش رونق بيشتري دارد.

نماينده دانشگاه آزاد اسلامي در سازمان ملي جوانان با اشاره به اختصاص 5 درصد از درآمد دانشگاه ها به تحقيق و پژوهش گفت: مقالات منتشر شده در دانشگاه آزاد اسلامي در مجلات داخلي و خارجي نسبت به 10 سال گذشته چند برابر شده است كه با افزايش بودجه پژوهشي در سال هاي آينده شاهد رشد پژوهش و توليد علم در دانشگاه آزاد خواهيم بود.

وي در خصوص واحدهاي دانشگاهي كوچكتر اظهار داشت: چنانچه واحدي توانايي جذب ميزان تعيين شده براي بودجه هاي پژوهشي را نداشته باشد سازمان مركزي موظف به حمايت و تامين بودجه است.