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۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

بررسي جايگاه " كتاب " در عصر سايت ها و و بلاگ ها - 13

مترجم " درياچه شيشه اي " : جوانان در اينترنت به دنبال ادبيات و مسائل فرهنگي نيستند

مترجم " درياچه شيشه اي " : جوانان در اينترنت به دنبال ادبيات و مسائل فرهنگي نيستند

قدسي گلريز - مترجم كتاب " درياچه شيشه اي " اثر مائيو بنچي " ، گفت : كتاب براي مخاطب خود دنياي خاصي را دارد كه با اينترنت و سايت ها نمي توان به آن دنيا وارد شد .

اين مترجم درگفت و گوبا خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : شكل كتاب خواندن زيباست و ورق زدن كتاب شوق خاص خود را دارد و هيچ گاه نمي توان آن را با فن آوري هاي رايانه اي مقايسه كرد .






قدسي گلريزيادآور شد : هميشه با خواندن كتاب جملات زيبا ومورد پسند را جداگانه يادداشت مي كردم و يا حتي گوشه اي از كتاب مي نوشتم درصورتي كه با مطالعه الكترونيكي هيچ يك از اين لذات تحقق نمي يابد . 

وي خاطرنشان كرد : با سرعتي كه ما در زمينه رايانه و سايت و وبلاگ نويسي پيش مي رويم بعيد نيست كه روزي مطالعه الكترونيكي نيز جايگزين مطالعه سنتي شود  ، البته امروزه جوانان استقبال بيشتري ازاينترنت دارند كه اين استقبال چندان بار فرهنگي ندارد .

گلريزدرادامه اين مطلب افزود : اصولا بيشترجوانان دراينترنت به دنبال ادبيات و مسائل فرهنگي نيستند وبيشترجنبه هاي سرگرمي برايشان مهم است . درصورتي كه اينترنت مي تواند براي آثارمكتوب نيزمفيد باشد ، به طوري كه مخاطبان با استفاده از رايانه اطلاعاتي را درمورد مطلبي كسب مي كنند و درنهايت با خريد آن كتاب هم فرهنگ كتابخواني ترويج مي شود وهم بررونق بازاركتاب مي افزايد . 

اين مترجم ادبيات در پايان گفت و گو با مهر، گفت :  " كتاب " يك ثروت است  و مي توان آن را يك  ارثيه  خانوادگي دانست ، بنابراين به عقيده من هيچگاه نمي توان چيزي را جايگزين آن كرد . 

کد مطلب 260066

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