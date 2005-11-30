هنرمندان پيشكسوت از اداره تئاتر عسلويه ديدن مي كنند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، اين سفربه دعوت سازمان منطقه ويژه ي اقتصادي انرژي پارس انجام مي شود وقراراست ميهمانان طي روزهاي پنج شنبه وجمعه ( 10و11آذرماه ) ازمراكزتفريحي وصنعتي منطقه عسلويه ديداركنند .

دراين سفرچهره هاي قديمي وهنرمندان برجسته اداره ي تئاترچون علي نصيريان ، محمد علي كشاورز، پرويزپورحسيني ، هرمزهدايت ، نانيا جوهري ، اسماعيل شنگله ، داريوش مودبيان ، اكبرزنجانپور، آتش تقي پور، شهين عليزاده ، امين تارخ ، جليل فرجاد ، حسن پورشيرازي ، عزت الله مهرآوران ، داود فتحعلي بيگي ، مريم معترف و... حضوردارند .

همچنين به گزارش روابط عمومي اداره تئاتر، نمايشنامه " چارديواري يا محبوس پرلاشن " نوشته وكارخشايارحداديان شنبه 12آذرماه دربرنامه كارگاه نمايش نامه نويسي اداره تئاترروخواني مي شود .

دراين برنامه هستي مقدم ، اكبرداودي وخشايارحداديان نقش خواني مي كنند .

درپايان اين نمايش نامه خواني نيز" دكترمحمد حسين ناصرصحت " به عنوان مديرجلسه ومنتقد به همراه تماشاگران وگروه اجرايي به تجزيه وتحليل ونقد وبررسي اين نمايش مي پردازد .

وبا پايان يافتن اجراي نمايش پيتوك ، نمايش "شب مي رسد " نوشته وكارسنا نعمتي درخانه نمايش اجرا مي شود .

اين نمايش كه براساس " مرگ يزدگرد " بهرام بيضايي نوشته شده درباره ي زن ومرد دوره گردي است كه مي خواهند درميدان شهرروايت تازه اي ازيزد گرد شاه ايران را نقل كنند كه ...

سارا تقوي و محمد پرطناب بازيگران اين نمايش هستند .

"شب مي رسد" از13آذرماه هرروزبه جزشنبه ها ساعت 18درخانه نمايش اجرا مي شود.