به گزارش خبرنگار دفاع مقدس مهر در مشهد در اين محفل معنوي كه با حضور جمعي از مسئولان فرهنگي ، پرسنل بسيجي و سرهنگ لطفي فرمانده سپله مشهد بر پا گرديد ، قائم مقام توليت آستان قدس رضوي بر ضرورت تجليل و پاسداري از فرهنگ ايثار و شهادت تاكيد كرد .

وي بسيجي ها را از پر تلاش ترين كاركنان آستان قدس رضوي دانست و گفت : خدمتگذاران بارگاه ملكوتي حضرت رضا (ع) كه وظيفه صيانت از انديشه و فرهنگ رضوي و خدمتگذاري در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و خدماتي اين بارگاه ملكوتي را بر عهده دارند در زماني كه كشور نياز داشت داوطلبانه به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شتافتند و از ارزش هاي اسلامي دفاع كردند كه جمعي از آنها نيز در اين راه به درجه رفيع شهادت رسيدند .

سيد احمد علوي بر لزوم گراميداشت هميشگي ياد و خاطره ايام دفاع مقدس و حفظ فضاي معنوي جامعه و محيط خدمت تاكيد كرد و افزود : دلاور مر ديهاي بسيار ازشمند شما همراه با خدمت در دستگاه مقدس رضوي توفيق بسيار بزرگي است كه ارزش بسيجيان را مضاعف مي كند و مي تواند ره توشه اي مناسب براي دستيابي به كمالات معنوي باشد .

وي با ذكر حديثي به هديه امام رضا (ع) به زائرينش اشاره كرد و اظهار داشت : اگر ما خدمتگذاران صديق و پر تلاشي براي زائرين بارگاه منور رضوي باشيم بدون شك حضرت رضا (ع) هديه بزرگتري به ما عنايت خواهند كرد و در زماني كه جز نتيجه اعمال خاص چيزي به كار نمي آيد " به ما توجه خواهند فرمود " .



علوي بسيج را حركت ، انقلاب و نهضتي بزرگ كه توسط امام راحل (ره) تولد يافت ، دانست و گفت : امام (ره) كفر را احساس كرد و همانند عيسي (ع) حواريين خود را فراخواند تا از ارزش هاي اسلامي دفاع كنند .

وي تصريح كرد : حضرت رضا (ع) فرمودند " حواريين ما از حواريين حضرت عيسي برترند " چون از جان و مال خود در اين راه مي گذرند و دست از حمايت ما بر نمي دارند .

به گزارش "مهر"، مجلس تجليل از كاركنان بسيجي آستان قدس رضوي كه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و مداحي يكي از مداحان آغاز شده بود با اهداي لوح تقدير و يك جلد قرآن مجيد به بسيجيان خاتمه يافت .