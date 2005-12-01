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۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۹:۲۱

قائم مقام جديد توليت آستان قدس رضوي تأكيد كرد :

ضرورت تجليل و پاسداري از فرهنگ ايثار و شهادت

همزمان با هفته بسيج و به منظور قدرداني از تلاش هاي كاركنان بسيجي آستان قدس رضوي در دوران هشت ساله جنگ تحميلي ، مجلس با شكوهي در جوار بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الائمه علي ابن موسي الرضا (ع) تشكيل شد .

به گزارش خبرنگار دفاع مقدس مهر در مشهد  در اين محفل معنوي كه با حضور جمعي از مسئولان فرهنگي  ، پرسنل  بسيجي و سرهنگ لطفي  فرمانده سپله  مشهد بر پا گرديد ، قائم مقام  توليت آستان قدس رضوي  بر ضرورت تجليل و پاسداري  از فرهنگ ايثار و شهادت تاكيد كرد .

 وي بسيجي ها را  از پر تلاش ترين كاركنان آستان قدس رضوي دانست و گفت : خدمتگذاران  بارگاه ملكوتي  حضرت رضا (ع)  كه وظيفه صيانت از انديشه و فرهنگ رضوي  و خدمتگذاري در ابعاد  مختلف فرهنگي، اجتماعي و خدماتي اين بارگاه  ملكوتي را بر عهده  دارند  در زماني كه كشور نياز داشت  داوطلبانه به جبهه هاي نبرد  حق عليه  باطل شتافتند  و از ارزش هاي اسلامي دفاع كردند  كه جمعي از آنها  نيز در اين  راه به درجه  رفيع شهادت رسيدند .

 سيد احمد علوي بر لزوم گراميداشت هميشگي ياد و خاطره ايام دفاع مقدس و حفظ فضاي معنوي  جامعه و محيط  خدمت تاكيد كرد و افزود :  دلاور مر ديهاي بسيار ازشمند شما  همراه با خدمت در دستگاه  مقدس رضوي  توفيق بسيار بزرگي  است كه ارزش بسيجيان  را مضاعف مي كند  و مي تواند ره توشه اي  مناسب براي دستيابي به كمالات  معنوي باشد .

 وي با ذكر حديثي  به هديه  امام رضا (ع)  به زائرينش اشاره كرد و اظهار داشت : اگر ما خدمتگذاران  صديق و پر تلاشي  براي زائرين بارگاه  منور رضوي باشيم بدون شك حضرت رضا (ع) هديه بزرگتري به ما  عنايت خواهند كرد  و در زماني كه  جز نتيجه  اعمال خاص چيزي  به كار نمي آيد " به ما توجه خواهند فرمود " .
 
علوي  بسيج را حركت ، انقلاب و نهضتي بزرگ  كه توسط امام راحل (ره) تولد يافت ، دانست و گفت : امام  (ره) كفر را احساس كرد  و همانند عيسي  (ع) حواريين  خود را فراخواند تا از ارزش هاي اسلامي دفاع  كنند .

 وي تصريح كرد : حضرت رضا (ع) فرمودند " حواريين ما از حواريين  حضرت عيسي  برترند " چون از  جان و مال خود در اين راه مي گذرند  و دست از حمايت ما بر نمي دارند .

 به گزارش "مهر"، مجلس تجليل از كاركنان بسيجي آستان قدس رضوي  كه با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد  و مداحي يكي از مداحان آغاز شده بود  با اهداي لوح تقدير  و يك جلد قرآن مجيد به بسيجيان خاتمه يافت .

کد مطلب 260110

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