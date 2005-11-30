در دولت خاتمي نگاه به امنيت با ايده تنش زدايي و گفتگوي تمدن ها مطرح شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي محقر معاون سابق بين الملل و هماهنگي و امور اقتصادي استانداري ها در مراسم توديع خود، با بيان اينكه تمام انقلاب ما و زحماتي كه امام و شهدا و ايثارگران كشيدند بر پايه "صدق" بوده است، گفت: انشاءالله كه در هر حوزه كاري با صدق وارد شده و خارج شويم كه اگر اين چنين وارد شويم نوع مسئوليت ها با هم تفاوتي نخواهند داشت و آنچه مهم است اين است كه آنچه توانسته ايم تلاش كرديم.

وي افزود: اين "دار"، "دار آزمايش" است و هر عملي از خير و شر را بايد نزد خدا تحويل دهيم. مهم اين است كه خداوند از كار ما راضي باشد و آن روزي كه اعمال را بايد ببينيم خير و بر مبناي نيت صادقانه باشد.

وي خاطرنشان كرد: البته در كارها قصور هم وجود دارد كه ان شاء الله از روي قصد و نيت نباشد و خداوند با رافت خود با ما برخورد كند.

محقر با اشاره به ايده هاي دولت سيد محمد خاتمي و نوع نگاه وي به امنيت تصريح كرد: يكي از ايده هاي دولت خاتمي نوع نگاه به امنيت در سطح منطقه اي و ملي بود و نگاه به امنيت در سطح بين الملل با دو ايده تنش زدايي و گفتگوي تمدن ها مطرح شد.

معاون سابق بين الملل و هماهنگي امور اقتصادي استانداري ها افزود: در حوزه منطقه اي بحث تعامل و گفتگو و افزايش ارتباطات با همسايگان در حالي كه در سال 76 فضاي مناسبي در سطح بين الملل براي ايران وجود نداشت، اوضاع مناسب رشد و در سطح ملي دو نكته براي افزايش ضريب امنيتي مد نظر بود. يكي اختلاف سطح درآمد در مناطق كشوربود كه نتيجه اين اختلاف درآمد ها باعث بهم ريختگي اوضاع كشور مي شد و ديگري نااميدي و ياس بود كه در مناطق محروم به وجود مي آمد كه بهترين كار اين است كه توازن و تعادلي در مناطق ايجاد شود.

وي با بيان اينكه، در مرزها بحث امنيت در دو بعد مد نظر قرار داديم خاطر نشان كرد يك بعد بحث نيروهاي اطلاعاتي امنيتي و انتظامي بود و آنچه در وزارت كشور ايده جديدي بود تامين اقتصاد مرز نشين بود كه بايد مراودات مرزي، بازارچه خيريه ، امنيت مرزي را تقويت كنيم كه اين ايده ها در كنار هم جمع شد و تشكيل حوزه امور بين الملل و هماهنگي امور اقتصادي را در پي داشت.

وي به فعال شدن مديران داخلي در مباحث اقتصادي اشاره كرد و گفت: نمايندگان ايران در خارج از كشور توانستند به مباحث اقتصادي وارد شوند و همچنين ارتباطات خارجي را با استانداري ها برقرار كرديم و ارتباطات خارجي و اقتصادي ما فعال شد.

محقر تاكيد كرد: حتي فعاليت اقتصادي ما در آفريقا را استانداري ها فعال كردند و تاكنون توانسته ايم چهار توافقنامه امنيتي در منطقه را 17 توافقنامه برسانيم.

وي در پايان در خصوص چگونگي نقد از عملكرد مديران گفت: هر نقدي مي تواند راه به آينده بهتري را در پي داشته باشد اما نقد نبايد به گونه اي باشد كه همه ايده هاي مثبت را زير سوال ببرد.