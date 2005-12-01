مهمترين نگراني در مورد آنفولانزاي پرندگان امكان انتقال انسان به انسان است

دكتر "سرور اسدي" متخصص عفوني كه عصر روز گذشته در نشست مطبوعاتي در خصوص آنفولانزاي پرندگان سخن مي گفت، تأكيد كرد : اكنون بيشتر مطالعات ژنتيكي بر اساس اين موضوع قرار گرفته كه ويروس جديدي شكل نگيرد.

وي اضافه كرد : با اين كه آنفولانزاي پرندگان داراي 9 سويه است اما بيشترين مشكل مربوط به نوع H5 است كه جزء عفونت هاي نو پديد است و از پرندگان آبزي وحشي به انسان انتقال پيدا مي كنند.

اين متخصص عفوني خاطرنشان كرد : ميزبان اين بيماري اردك و مرغابي وحشي است و سيكل آن به خوك به عنوان ميزبان واسط نيز منتقل مي شود و از پرندگان وحشي به پرندگان اهلي منتقل شده و از اين پرندگان اهلي به انسان منتقل مي شود. در واقع پرندگان آبزي وحشي از دو راه مستقيم و يا واسط منتقل مي شود.

ميزبان اين بيماري اردك و مرغابي وحشي است و سيكل آن به خوك به عنوان ميزبان واسط نيز منتقل مي شود و از پرندگان وحشي به پرندگان اهلي منتقل شده و از اين پرندگان اهلي به انسان منتقل مي شود

وي افزود : در پرندگان اين بيماري از راه ترشحات چشم و بيني و مدفوع انتقال پيدا مي كند و علايم و شدت آن با يكديگر متفاوت است كه يا ممكن است به صورت مرگ سريع و گله اي در مرغداري باشد و يا علايمي مانند بي اشتهايي بروز مي كند. نرم شدن پوسته تخم مرغ ها و يا سيانوز در تاج و ريش خروس هم مي تواند يكي از نشانه ها باشد.

دكتر "اسدي" در مورد موج هايي كه تا كنون در پنج سال اخير وجود داشته است، اظهار داشت : موج اول در سال 1999 بود كه درچند مورد مرگ و مير انساني داشت. موج دوم در سال 2003 و ابتداي 2004 در هنگ كنگ بود كه دو نفر مبتلا شدند و در هلند نيز يك مورد به صورت خفيف تر مبتلا شد كه هر سه به مرگ منجر شد و يك نوع H9 هم در سال 2003 يك بچه مبتلا شد كه بهبود پيدا كرد. موج سوم هم در كشورهاي شرق آسيا از اواخر سال 2004 در ويتنام شيوع پيدا كرده است .

وي در مورد علايم بيماري ياد آور شد : علايم آن شبيه آنفولانزا مانند تب، گلو درد است كه در برخي مواقع عفونت چشم هم وجود دارد و در مواردي كه به مرگ منجر شده تنگي نفس شديد نيز گزارش شده است.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تصريح كرد : مركز مديريت بيماري هاي وزارت بهداشت علايم اين بيماري را كه شبيه آنفولانزا را به همراه مسافرت به مناطقي كه اين بيماري در آنجا بيشتر وجود دارد و تماس با پرندگان وجود داشته باشد را جزء بيماران مشكوك به آنفولانزا مي شناسد.

وي كشورهاي جنوب شرقي آسيا مانند چين، اندونزي، تايلند، ويتنام و ژاپن و ديگر كشورها را مهمترين كشورهايي ذكر كرد كه اين بيماري به شدت در آنجا وجود دارد.

اين متخصص عفوني تصريح كرد : مساله اين كشورها بيشتر يك مساله فرهنگي است زيرا اين كشورها داراي بازارهايي هستند كه پرندگان در آنجا به صورت زنده عرضه مي شوند و همه انواع آن در كنار يكديگر نگهداري مي شوند كه اين مساله به خودي خود زمينه انتقال را فراهم مي كند . چنين بازاري در شهر نيويورك هم وجود دارد و با وجود تمامي اين بيماري ها تاكنون مقامات محلي نتوانسته اند بازار را جمع آوري كنند، البته از سال 97 به اين سو ماهي يك بار اين بازار به طور كامل تعطيل شده و تميز مي شود تا شايد كمي موثر واقع شود.

آخرين آمار مربوط به 22 نوامبر سال 2005 است كه از 133 مورد ابتلا 68 مورد مرگ گزارش شده و اين نشان دهنده اين است كه بايد آمادگي لازم را براي ظهور اين اپيدمي داشته باشيم

دكتر "اسدي" با اشاره به آمارهايي كه در زمينه ابتلاي انسان ها به آنفولانزاي پرندگان منتشر شده است، گفت : در فوريه سال 2004، 32 مورد ابتلا و 22 مورد مرگ در تايلند و ويتنام گزارش شده است. آخرين آمار مربوط به 22 نوامبر سال 2005 است كه از 133 مورد ابتلا 68 مورد مرگ گزارش شده و اين نشان دهنده اين است كه بايد آمادگي لازم را براي ظهور اين اپيدمي داشته باشيم . وي خاطرنشان كرد : هر فردي كه با ماكيان زنده و مرده وحشي و اهلي تماس داشته باشد و همچنين تماس با افراد مبتلا افرادي هستند كه بيشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزاي نوع H5 قرار دارند.

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي درباره درمان بيماراني كه به آنفولانزاي پرندگان مبتلا مي شوند، گفت : اين بيماران بايد به صورت ايزوله نگهداري شوند و پرستاران بايد با ماسك و پوشش كامل از آنها مراقبت كرده و تمام استانداردهاي بهداشتي را رعايت كنند و درجه حرارت و ترشحات مخاط بيني و چشم و دهان به طور مرتب كنترل شود.

وي ياد آور شد : براي اپيدمي بايد يك ويروس جديد پديد بيايد و آنتي بادي براي آن در جامعه وجود نداشته باشد و اين ويروس جديد از انسان به انسان انتقال پيدا كند كه اگر انسان اين ژن را كسب كند اپيدمي H5 بوجود مي آيد .

اين متخصص عفوني توصيه كرد : كساني كه در معرض خطر هستند با توجه به اين مساله كه هيچ واكسني براي ايمني انسان در برابر نوع H5 آنفولانزاي پرندگان وجود ندارد بهتر است از واكسن آنفولانزاي انساني استفاده كنند و تا اگر به ويروس آنفولانزاي پرندگان آلوده شدند اين ويروس نتواند در بدن اين افراد با ويروس انساني همنشيني پيدا كند.

وي در خصوص داروهاي موجود براي درمان اين بيماري اظهار داشت : براي اين بيماري دو دارو به صورت قرص و اسپري وجود دارد كه قرص Oseltamivir كه بيشتر با دوز 75 ميلي تجويز مي شود

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد : تاكنون هيچگونه واكسن H5N1 كه در انسان موثر باشد، ساخته نشده است البته در مورد پرندگان واكسن وجود دارد و به درجاتي موثر هم بوده است .

در ايران هيچ گونه موردي از نوع H5 آنفولانزاي پرندگان گزارش نشده است

وي گفت : اين ويروس نسبت به حرارت حساس است و مصرف گوشت پرندگان به صورت پخته مشكلي ايجاد نمي كند اما البته اگر اين بيماري همه گير شود بر روي مصرف نيز تأثير مي گذارد .

دكتر "اسدي" ياد آور شد : در ايران هيچ گونه موردي از نوع H5 آنفولانزاي پرندگان گزارش نشده و با مشاهده شدن اين ويروس در بيشتر كشورهاي همسايه، حتي پرندگان مهاجر كشور نيز مورد آزمايش قرار گرفته اند و موردي مشاهده نشده است.

اين نشست مطبوعاتي به منظور آشنايي با آنفولانزاي پرندگان، توسط پژوهشكده ابن سينا و با همكاري كلينيك شهرداري منطقه يك تهران و شركت شهر سالم برگزار شد.