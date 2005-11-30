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۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

بزرگداشت علي حاتمي در خانه هنرهاي ايراني برگزار مي‌شود

بزرگداشت علي حاتمي در خانه هنرهاي ايراني برگزار مي‌شود

مراسم بزرگداشت زنده ياد علي حاتمي 15 آذر ماه در تالار ايران زمين خانه هنرهاي ايراني برگزار مي‌شود.

حسين پرستار، مدير تالار ايران زمين در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" با بيان مطلب فوق افزود: "مراسم يزرگداشت علي حاتمي به همت كانون تئاتر خانه هنرهاي ايراني و كانون سينماي سنتي ايران 15 آذر با حضور هنرمندان و پيشكسوتان سينما در تالار ايران زمين برگزار مي‌شود."

وي در ارتباط با برنامه‌هاي اين مراسم گفت: "مجري اين برنامه استاد اكبر عالميان است و در بخشي از آن يكي از فيلم‌هاي اين كارگردان فقيد سينماي ايران به نمايش درمي‌آيد. البته فيلم كوتاهي كه توسط علي مهدوي تحت عنوان "پيشكسوتان" ساخته شده است نيز در اين برنامه نمايش داده مي‌شود."

مدير تالار ايران زمين در ادامه افزود: "يكي ديگر از برنامه‌هاي اين مراسم اجراي نمايش "ملك خورشيد" به كارگرداني فرزاد قنبري است. اين نمايش بر اساس يكي از فيلمنامه‌هاي زنده‌ياد علي حاتمي با مجوز ليلا حاتمي اجرا مي‌شود."

کد مطلب 260129

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