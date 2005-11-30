سردبير نشريه "بعد از سلام" دانشگاه بوعلي همدان: نشريات دانشجويي بايد ديالوگ مكتوب جنبش دانشجويي باشند

"ماني نمكچيان" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: نشريات سياسي اجتماعي به دليل اينكه به سياست هاي كلي جامعه مي پردازند داراي مخاطب خاص و كم هستند و چنانچه نشريات به كار ويژه سخنگويي جنبش دانشجويي توجه داشته باشند به ديالوگ مكتوب جنبش دانشجويي نزديك تر خواهند شد.

وي در خصوص رسالت نشريات دانشجويي گفت: نشريات دانشجويي با نگاه جستجوگر و نقاد خود بايد راه را بر فساد و انحراف كارگزاران و مسئولين دانشگاه ببندند.

"نمكچيان" تصريح كرد: اغلب مسئولان داراي روحيه نقد پذيري نيستند و وقتي از آنها نقد مي شود، موضع تدافعي مي گيرند و سعي دارند كه خود را مبرا كنند. بعضا برخورد و توقيف نشريات انتقادي از جمله واكنش هاي آنها است.