خجسته: ما در راديو در يك فضاي شديد رقابتي قرار داريم // شبكه هاي استاني رقيب جدي هستند

نشست توديع و معارفه مديران راديو امروز در استوديو شماره 1 ساختمان شهدا راديو برگزار شد.

سكينه احمدي، مدير جديد راديو تهران بعد از تلاوتي از آياتي از كلام الله مجيد در اين مراسم با اشاره به اين كه راديو تهران به عنوان يك رسانه فراگير است، گفت: شبكه راديويي تهران، شبكه ايران است و اين راديو با در نظر گرفتن ملاحظات ديني، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و با نگاه به تهران برنامه ها را ارائه كرده است. همچنين ساختمان ارگ جزء تاريخ معاصر ما محسوب مي شود.

وي افزود: شبكه تهران در طول اين سال ها رشد فزاينده اي داشته است و من اميدوارم كه بتوانم راديو تهران را تكامل ببخشم، چرا كه ماندگاري صدا در گرو كار همه ما است.

بهرروز رضوي نژاد، مدير شبكه قرآن در ادامه اين مراسم اشاره كرد: راديو قرآن از سال 62 فعاليت خود را شورع كرد. در ابتدا برنامه هاي روزانه اين شبكه دو تا سه ساعت بود و همانند كشورهاي عربي بود و تلاوت قرآن پخش مي شد، اما به مرور زمان حركت جديدي در اين راديو شروع شد و برنامه ها 24 ساعته شد. در واقع راديو قرآن وارد برنامه سازي شد.

وي افزود: با توجه به اين كه ما عرب زبان نيستيم بايد بعد از پخش تلاوتي از قرآن كريم بايد چند دقيقه اي را اختصاص به مفاهيم اين آيات بدهيم. البته سعي ما اين است كه به يك مدل خوب برسيم و بر اين سكو محكم بايستيم. همچنين ما قصد داريم در قالب هاي نو به مفاهيم قرآني بپردازيم.

شهرام گيل آبادي، مدير راديو جوان با اشاره به اين كه ارگ نقطه عطف براي راديو است، گفت: راديو، بهار، تابستان و پاييز دارد، اما هرگز زمستان نخواهد داشت. در ارگ برنامه سازان با شادي مردم همراه هستند. اميدوارم كه در راديو جوان هم با يك كار جمعي با جوانان كشور هم نفس تر شويم و با خلوص نيت حركت كنيم.

حسن محمديان، مدير راديو گفت وگو افزود: شايد فلسفه اصلي راه اندازي راديو گفت و گو اين باشد كه در حوزه فرهنگ و هنر برخلاف حوزه هاي ديگر ما هر چه قدر هم به نيازها پاسخ دهيم، باز هم تقاضا زياد است. بنابراين راديو گفت و گو پاسخگوي نياز مردم است. ما در يك جامعه متنوع زندگي مي كنيم. به همين دليل چند صدايي جزء راه هاي استراتژيك راديو محسوب مي شود.

وي خاطر نشان كرد: راديو گفت و گو با فرم و مضمون جديد به موضوعات ديني، فرهنگ وهنر و... آن هم در يك فضايي متفاوت مي پردازد و مسائل را مطرح مي كند و اين راديو مطلق به تمام انديشه ها و اقشار است. همه بايد در راديوي ايران حضور داشته باشند. ما با يك زبان جهاني بايد مخاطبان را به سوي خودمان جذب كنيم تا راديويي در شان نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم. همچنين تغيير و تحول في نفسه مبارك است. اميدوارم كه بتوانم شبكه اي موفق ايجاد كنم.

عليرضا نوري، مدير راديو سراسري گفت: ما بايد بدانيم كه براي چه كسي برنامه مي سازيم. شناخت مخاطب و نيازهاي آن خيلي مهم است. اگر چه ماموريت سازمان هدايت افكار عمومي است، اما اگر فكر كنيم كه همه مردم نياز به هدايت دارند، فرضيه اشتباهي است. ما نبايد يك سويه به مسائل فكر كنيم. امروزه مخاطب ما حق انتخاب دارد، اگر دير بجنبيم، از معركه غافل مي شويم. ما بايد قدرت ريسك پذيري بالايي هم داشته باشيم و يك جاهايي ريسك كنيم و در يك محيط پويا ديدگاه هاي مختلف را مطرح كنيم. صدا و سيما در دوران حساسي در امتحان بزرگي قرار داشت و با طرح ديدگاه هاي مختلف به يك نوآوري رسيديم و آمار مخاطبان را افزايش داديم.

وي با اشاره به اين كه بايد كار را به جوانان بسپاريم، گفت: ما بايد قدرت ريسك پذيري داشته باشيم و از جوانان بهره ببريم. در كنار جوانان نيروهاي مجرب مي توانند حضور داشته باشند و مشاوران خوبي در كنار جوانان باشند. ما بايد نسل سوم را آماده كنيم، چرا كه آنها مديران آينده هستند.

حسن خجسته، معاونت صداي رياست سازمان صدا و سيما، افزود : مشكلات مالي راديو تاريخي است كه در آينده اين مشكلات را نخواهيم داشت. راديو بايد بتواند نقش خود را در يك فضاي جديد پيدا كند. ما هم اكنون 11 شبكه داريم كه به نظرم بايد 20 شبكه راديويي داشته باشيم كه كه بتوانيم ماموريت خود را براي اين نسل تمام كنيم. ما در راديو دريك فضاي رقابتي شديدي قرار داريم. بنابراين بايد سعي كنيم كه مخاطبان را جذب كنيم. اگر چه مخاطبان منفعل هستند و من قصد ندارم وارد اين بحث شوم، اما بايد وظيفه خود به نحو مطلوبي انجام دهيم.

وي با اشاره به اين كه من از مشكلات بي اطلاع نيستيم، گفت: شبكه هاي استاني رقيب جدي هستند. در دنيا تمام شبكه هاي محلي رقيب هم هستند و اگر شما به اين مساله توجه نكنيد مخاطب خود را از دست مي دهيد. همچنين بايد سعي كنيم كه تداخل شبكه ها را كمتر كنيم.

وي خاطر نشان كرد: ما موظف هستيم كه ادبيات متن هاي برنامه ها را تغيير دهيم، چرا كه سلايق مخاطبان هم تغيير كرده است. همچنين سواد رسانه اي مخاطبان نيز افزايش پيدا كرده است و در حال حاضر مخاطب حق انتخاب دارد. امروزه مخاطب نسبت به مشكلات اش خودآگاهي پيدا كرده است. همچنين قصد دارم در وضعيت نيروي انساني تغييراتي به وجود بياوريم و كساني كه به راديو مي آيند بايد توسط مديران و در انتها توسط خودم ارزيابي شوند.

وي افزود: در حال حاضر بودجه خوبي به ما دادند كه بايد آن را خيلي مناسب توزيع كنيم، چرا كه بودجه در گذشته يك به پنجاه بود، ولي الان يك به دوازده است. همچنين بخش نويسندگي را بايد سامان دهيم.

در حاشيه:

قبل از شروع صحبت حسن خجسته، معاون صداي رياست سازمان صدا و سيما، حسيني كه مدير سابق راديو سراسري بود، مراسم را ترك كرد.

قبل از شروع صحبت هاي مديران جديد، بيوگرافي از آن ها عنوان مي شد.