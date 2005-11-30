عدالت خواهي بايد به فرهنگ عمومي تبديل شود

به گزارش خبرگزاري"مهر"، رئيس جمهور شب گذشته پيش از سفر به ايلام در ديدار اعضاي نمايندگي ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وظيفه دولت را در حكومت اسلامي، رفع موانع براي حركت انسانها به سوي كمال و اجراي عدالت ارزيابي كرد و گفت: ايجاد جامعه اسلامي و اجراي عدالت جزو سخت ترين مراحل تحقق آزادي و استقلال كشور و نيز برپايي نظام اسلامي است.

دكتر احمدي نژاد با بيان اينكه عدالت خواهي بايد به فرهنگ عمومي و وظيفه اي همگاني مبدل شود، اظهار داشت: اگر مردم به ميدان برپايي عدالت قدم بگذارند و آن را مطالبه كنند، مقابله با زياده خواهان و برتري طلبان دشوار نخواهد بود.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود عدالت، خدا پرستي، تحقق معنويت، برادري و پيشرفت و آزادي همه بشريت را آرمان ملت ايران خو اند و بر ترويج و بسيج همه نيروها در جهت تبلور هرچه بيشتر اين آرمان ها تاكيد كرد.

دكتر احمدي نژاد با ابراز تاسف از اينكه برخي نيروها و جوانان در اثر تهاجم فرهنگي خواسته و يا ناخواسته در فهم آرمان هاي ملت دچار مشكل شدند، گفت: پيگيري آرمان ها تنها راه ايجاد نشاط و پيشرفت است و اسلام كه دين آرماني است، مسلماناني آرمانخواه مي خواهد.

رئيس جمهور با تيين شرايط امروز دنيا، گفت: نوع نگاه و اسلامي كه در نظام جمهوري اسلامي معرفي مي كند، امروز يك شعله، يك نور و يك نقطه اميد در دل دلت ملت هاي جهان روشن كرده است.

دكتر احمدي نژاد با رد ادعاهايي كه ايران را كشوري منزوي در سطح نظام بين الملل توصيف مي كند، گفت: امروز اسم ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران براي بسياري از ملت ها و كشورها جذاب و اميد آفرين است و ملت ايران از عزتي روز افزون در جهان برخوردار شده است.

رئيس جمهور بار ديگر تاكيد كرد: ايران خواهان صلح و امنيت براي همه بشريت و رشد كرامت انسانهاست تا ظلم، فقر، نابرابري و تبعيض از جهان رخت بربندد.

دكتر احمدي نژاد در اين ديدار همچنين از اجراي برنامه هاي سازنده در نيروي دريايي سپاه پاسداران قدرداني كرد.

پيش از سخنان رئيس جمهور نماينده ولي فقيه در نيروي دريايي سپاه پاسداران گزارشي از فعاليت هاي فرهنگي، عقيدتي و معنوي اين نمايندگي و معاونت هاي آن در نيروي دريايي سپاه را ارائه كرد.

وي با اشاره به اينكه فعاليت هاي نمايندگي ولي فقيه بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري مي باشد تاكيد كرد: اين تلاشها در جهت معنويت، حفظ بنيه اعتقادي و دفاع از ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي صورت مي گيرد.