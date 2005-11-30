نهمين جلسه هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور تشكيل شد

به گزارش مهر ، به نقل از دفترهيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور در اين نشست كه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و اعضاي هيات امنا برگزار شد بودجه سال 85 نهاد كه در قالب سيزده فعاليت ارائه شده بود ، به تصويب رسيد .

در اين فعاليت ها پيش بيني شده است كه در سال 85 ، تعداد پانصد كتابخانه روستايي در روستاهاي كشور، نه باب كتابخانه مركزي در مراكز استانهاي كشور و صد باب كتابخانه عمومي در شهرهاي مختلف كشور بهره برداري و راه اندازي شوند.

همچنين در اين فعاليت ها ارتقاء و توسعه نيروي انساني شاغل در اين نهاد برنامه ريزي شده است كه در اين خصوص دبير كل هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كشور گفت: در حال حاضر تجهيز هفت مركز آموزشي در هفت نقطه كشور را در دست اقدام داريم كه پيش بيني شده است هشتصد نفر از كاركنان ديپلمه در اين مراكز تحت آموزش دوره هاي تخصصي كتابداري قرار گيرند و كتابداران داراي مدرك دانشگاهي غير مرتبط كتابداري نيز دوره هاي كتابداري را در اين مراكز فرا گيرند.

مرمت و تعمير كتابخانه هاي موجود جزو فعاليت هايي است كه در بودجه سال 85 پيش بيني شده است. از ديگر فعاليت هاي پيش بيني شده در اين بودجه فراهم آوري و مجموعه سازي، سازماندهي و نگهداري و ... گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني است.

در ادامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس هيات امنا با تاكيد بر گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني افزود: عده اي معتقدند كتاب گران است و يا در دسترس مردم نيست و يا مواردي غير از اين است . به عقيده من مردم كتاب نمي خوانند زيرا نمي دانند در كتاب چيست بايد به تبليغ بيشتر در اين زمينه پرداخت تا فرهنگ كتابخواني در بين مردم جايگاه ويژه اي يابد.