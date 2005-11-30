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۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۵

از سوي واتيكان صورت گرفت :

انتصاب 57 كشيش در ويتنام

هزاران نفر از كاتوليكهاي ويتنام روز گذشته اولين انتصاب كشيشهاي اين كشور را كه توسط كاردينالي از واتيكان صورت گرفت جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، 57 نفر طي مراسمي در محوطه خارجي كليساي جامعه هانوي در پايتخت ويتنام به سمت كشيشي منصوب شدند.

حاكمان كمونيست ويتنام اصرار دارند بشدتد فعاليتهاي كاتوليكها را در اين كشور كنترل كنند.اما برخي از ناظران براين باورهستند كه روابط ميان دولت ويتنام و كليساي كاتوليك روم روند رو به رشدي را طي مي كند.

جمعيت مردم درخيابانهاي پايتخت ويتنام گرد هم جمع شدند تا مراسم انتصاب كشيشها در واتيكان را تماشا كنند. كاردينال "كريسنزيو سپه"، رئيس مبلغان ديني واتيكان ضمن خوشامدگويي به مردم حضور آنها را به اهميت اين مراسم نسبت داد و آن را آغاز فصل مسيحيت در ويتنام توصيف كرد.

وي با اشاره به 80 ميليون جمعيت ويتنام كه تنها 6 ميليون آن را كاتوليكها تشكيل مي دهند مردم را به گوش فراسپردن به موعظه هاي كشيشها دعوت كرد.

هيچكدام از مقامات رسمي ويتنام در اين مراسم شركت نكردند، اما كاردينال "سپه" روز پيش از مراسم با معاون نخست وزير اين كشور ديدار كرد.

سخنگوي وزارت خارجه ويتنام هفته گذشته اظهار داشت: سفر كاردينال "سپه" در راستاي ترويج درك دو جانبه ميان واتيكان و ويتنام است.

ويتنام پس از فيليپين داراي دومين جمعيت كاتوليك در آسيا است كه ورود آن را به ويتنام مي توان به زمان استعمان فرانسه در اين كشورنسبت داد.

براساس گزارش بي بي سي بهبود ظاهري در روابط ميان واتيكان و دولت ويتنام در مقايسه با تجربه بوديستهاي ناراضي قرار مي گيرد كه پس از ابراز نارضايتي خود درباره حقوق بشر بسياري از آنها در زندان به سر مي برند. دولت همچنين به بسياري از كليساهاي پروتستان كه با ايالات متحده ارتباط دارد مظنون است.اما دولت ويتنام اظهار داشت كه به آزادي ديني احترام گذاشته و در اين رابطه به تعداد كثير ويتناميهايي اشاره كرده است كه روزهاي يكشنبه در كليسا حضور مي يابند.

کد مطلب 260174

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