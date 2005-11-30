نيروهاي ژاپني و كره اي يك سال ديگر درعراق مي مانند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري كويت ، يون كوانگ يونگ وزيردفاع كره جنوبي اعلام كرد دولت اين كشوردرنظر دارد مدت حضورنيروهاي كره اي مستقر درمنطقه اربيل درشمال عراق را تا اواخرسال آتي دراين منطقه تمديد كند.

وي اين سخنان را امروزدربرابرپارلمان كره جنوبي ايراد كرد. پارلمان كره جنوبي امروز در مورد موضوع تمديد مدت حضور نيروهاي كره اي درعراق تا يك سال ديگر به بحث وتبادل نظر پرداخت.

خلال چند ماه گذشته حدود چند صدتن از نيروهاي كره اي ازعراق خارج شدند كه بدين ترتيب شمار نيروهاي اين كشور از 3 هزار و 650 تن به 3 هزار و 260 تن كاهش يافت.

نيروهاي كره اي ازسال 2003 دركردستان عراق مستقرشدند.

خبرگزاري رويتر به نقل ازرسانه هاي گروهي ژاپني گزارش داد دولت ژاپن درنظردارد مدت ماموريت نيروهاي ژاپني و همچنين زمان اعزام براي نيروهايي جديد را به عراق به مدت يك سال ديگر تمديد كند.

نيروهاي ژاپني درشهر سماوه درجنوب عراق مستقر هستند.

هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق كه هفته گذشته به ژاپن سفر كرد. بر باقيماندن نيروهاي ژاپني درجنوب عراق ابزارتمايل كرد و مقامات ژاپني را به تمديد مدت نيروهاي كشورشان درجنوب عراق تشويق كرد.

زيباري درسخناني درتوكيو تاكيد كرد عقب نشيني زودهنگام نيروهاي ائتلاف منجربه افزايش درگيري ها و خشونت ها دراين كشور مي شود.

اين درحالي است كه گدمينس كرگلاس وزيردفاع ليتواني نيزدرروزهاي اخير اعلام كرد كشورش سال آينده شمارنيروهاي خود را ازعراق كاهش مي دهد.

وي درادامه افزود: به جاي اين سربازان، نيروهاي جانشين به عراق اعزام نخواهيم كرد و عقب نشيني اين تعداد ازسربازان ليتواني به ماموريت نيروهاي باقي مانده در اين كشور لطمه اي وارد نمي كند.