مسكو هرگز صادرات سلاح را به ايران و سوريه متوقف نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت ، الكساندر دنيسوف معاون اول مديربخش همكاري هاي نظامي تكنولوژيكي روسيه اعلام كرد كشورش هرگز صادرات اسلحه را به دو كشور ايران وروسيه قطع نخواهد كرد.

دنيسوف تاكيد كرد تازماني كه ايران و سوريه ، مشمول مجازات هاي احتمالي سازمان ملل نشده اند دليلي ندارد روسيه صادرات نظامي خود رابه اين دو كشورمتوقف كند.

اين مقام روسي درادامه اظهارات خود تصريح كرد منافع ملي روسيه اقتضا مي كند كه مسكو دربازارهاي سوريه و ايران فعاليت كند. وي درادامه افزود 80 درصد تجهيزات نظامي و اسلحه سوريه ساخت روسيه است.

"دنيسوف" با متهم كردن بعضي از سازمان ها و مراكز به تلاش براي خارج كردن روسيه ازبازارهاي سلاح هاي سنتي تاكيد كرد كشورش موضعي عملي اتخاذ كرده و در درجه اول به نفع منافع ملي خود گام برمي دارد.

اين درحالي است كه روسيه سال گذشته سوريه را به موشكهاي كوتاه برد از نوع " استريلتس" مجهزكرد و تحت فشارهاي رژيم صهيونيستي و كشورهاي غربي براي لغو اين توافقنامه قرار نگرفت.

الكساند دنيسوف همچنين گفت : روسيه بايد امسال 1/5 ميليارد دلاراسحله بفروشد و طرح صدور اين مقدار اسلحه ممكن است حتي از اين مقدارنيز افزايش يابد. وي تاكيد كرد انتظار مي رود درسال 2006 بعد از فروش خدمات ، فروش اسلحه بالاترين ميزان درآمد را به خود اختصاص دهد.