پايانه هاي تهران بايد منطبق بر استانداردهاي جهاني باشند

به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس مهرداد تقي زاده صبح امروز در مراسم معارفه مدير عامل جديد سازمان پايانه هاي مسافربري و مدير جديد حراست معاونت حمل و نقل و ترافيك ، سرعت عمل بالا و كمك به تامين سلامت فعاليت ها را از جمله ويژگي هاي مهم مجموعه هاي حراستي قلمداد كرد.

وي با بيان اينكه نقاط ضعف و مشكلات موجود در يك مجموعه به هيچ وجه به معناي ناديده گرفتن زحمات گذشتگان و مديريت قبلي نيست، گفت: معتقدم كه همواره بايد نگاه انتقادي به مجموعه هاي تحت مديريت خود داشت تا بتوان با اين نگاه و با تلاش بيشتري ، به پيشرفت هاي جديد و موفقيت هاي بيشتري نائل شد.

سيد حميد تنها، مدير كل حراست شهرداري تهران نيز در اين مراسم با تاكيد بر محور حركت بر اساس "مديريت بر مبناي اطلاعات، نه بر مباي اتفاقات" اظهار داشت: بايد به نحوي عمل كنيم تا با رعايت قوانين و مقرارت زمينه بروز اتفاقات ناخواسته و مشكلات بعدي ناشي از آن را به حداقل ممكن كاهش دهيم.

بنابراين گزارش ، در اين مراسم امير حسين صديقي به عنوان مدير عامل جديد سازمان پايان هاي مسافربري و مسعود مقدس به عنوان مدير جديد حراست معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران معرفي شدند.

گفتني است صديقي پيش از اين رئيس سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان تهران بوده است .