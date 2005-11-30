رژيم صهيونيستي ايران و سوريه را عامل درگيري هاي اخير در جنوب لبنان خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت، سرلشكر" آهارون زيفي " رئيس اطلاعات ارتش رژيم صهيونيستي مدعي شد: ايران و سوريه تحريك كننده حزب الله در آخرين تبادل آتش بين اين جنبش و نيروهاي اسرائيلي بودند.

وي كه در كميته دفاع و امور خارجه كنيست (پارلمان اسرائيل) صحبت مي كرد در ادامه ادعاهايش افزود : تهران و دمشق سعي دارند با اين آتش افروزي فشارهاي بين المللي را كه بر هر دو آنها در زمينه هسته اي و ترور رفيق حريري نخست وزير سابق لبنان وارد مي شود خنثي كنند.

رئيس اطلاعات ارتش رژيم صهيونيستي همچنين مدعي شد : ايران و بويژه سوريه علاقمند به ايجاد ناآرامي در مرزهاي شمالي اسرائيل هستند.

زيفي گفت:حزب الله آخرين جنگ افروزي خود را در شمال اسرائيل انجام داد، آنها اميدوارند كه اسرائيل در قبال شليك كاتيوشا از سوي آنها به غير نظاميان حمله كند تا بتوانند خودشان را براي سناريويي گسترده تر آماده كنند.

وي گفت:در آخرين درگيري بين اسرائيل و حزب الله ، اين گروه 330 گلوله خمپاره به 25 پست ارتش در بخش شمالي شليك كرد و قطعاً آنها در نظر دارند تا سربازان ما را بربايند.

اين ژنرال رژيم صهيونيستي همچنين گفت : ايران در گفتگوهاي هسته اي با سازمان ملل موقيت بهتري پيدا كرده و با تصميم آژانس بين المللي انرژي اتمي براي عدم ارجاع برنامه هاي هسته اي اين كشور به شوراي امنيت و همچنين با راه حل روسيه ، تهران در موضع بهتري در تعامل با جامعه جهاني قرار گرفت .

وي گفت: اگر ديپلماسي بين المللي نتواند موضوع هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع نمايد در اين صورت فرايند ديپلماسي شكست خواهد خورد.

اين مقام نظامي رژيم صهيونيستي همچنين گفت: از گزارش آژانس در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران كه روابط بين اين كشور و متخصصين هسته اي پاكستان را نشان مي داد، نگران شده است.

رئيس اطلاعات ارتش رژيم صهيونيستي اظهار داشت: ايران خواستار تبديل شدن به ابرقدرت منطقه اي است و كشورهاي عرب در اين صورت به دنبال تسليحات غير متعارف خواهند رفت تا توازن قوا را در منطقه، حفظ كنند.

همچنين در اين جلسه "يوفال اشتاينيتس" رئيس كميته كنيست گفت كه شكست ديپلماسي در باره ايران راهي به سوي بهره مندي تهران از تسليحات هسته اي خواهد بود و ابراز اميدواري كرد كه ايران در گفتگوها با كشورهاي غربي از موقعيت برتر خود سقوط كند.