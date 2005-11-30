به گزارش خبرگزاري " مهر" وبه نقل ازسايت خبري فدراسيون فوتبال جهت جلوگيري ازتداخل برنامه هاي تيمهاي ملي وباشگاهي كشورها با مسابقات جام جهاني 2006، فيفا طي دستورالعملي از كشورهاي مختلف خواسته است كه مسابقات باشگاهي داخلي خود را تا 12 يا 13 مي ( 23 ارديبهشت ماه 85) به پايان رسانده و مسابقات ملي قاره اي نيز درهمين تاريخها به پايان رسد.

ازهمين رو A.F.C پيرو اين دستورالعمل اعلام كرده مسابقات مقدماتي جام ملتهاي آسيا طي ماههاي مارچ و آپريل و اواسط مي كه مصادف با تاريخ درنظرگرفته شده از سوي فيفا است، برگزارمي شود و دراين تاريخ متوقف شده و تيمهاي راه يافته به جام جهاني، جهت حضور در اردو و تدارك بازيها جام جهاني خود را مهياي اين تورنمنت عظيم مي كنند و سپس دنباله بازيهاي مقدماتي جام ملتها بعد از بازيهاي جام جهاني پيگيري خواهد شد.

دكترغفاري: شايد مسابقات قهرماني جوانان تاخير بيفتد

مرحله نهايي مسابقات قهرماني جوانان آسيا طبق برنامه اعلام شده، ماههاي نوامبر وسپتامبر 2006 تعيين شده بود، اما دكترغفاري رئيس كميته بين الملل فدراسيون فوتبال وعضو كميته مسابقات A.F.C كه هم اكنون دركوالالامپورحاضر است تا در اجلاسي جهت تعيين زمان مسابقات رده هاي مختلف قهرماني تيم هاي ملي و باشگاهي آسيا حضور پيدا كند.

رئيس كميته بين الملل فدراسيون فوتبال با اشاره به تغيير زمان بازيها اظهارداشت: احتمال اينكه مرحله نهايي مسابقات جوانان آسيا در زمان ديگري برگزارشود، وجود دارد.